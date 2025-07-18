Трейлер фильма «Аватар 3» слили в сеть — первый взгляд на Людей Пепла и дежавю с «Путём воды»

Первый трейлер фильма «Аватар 3» сбежал в сеть за неделю до релиза — студия делает все возможное, чтобы удалить ролики, но некоторые все еще можно отыскать на Reddit и Twitter.

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Триквел «Аватара», в котором повторят свои роли Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг, снова вернет зрителей на Пандору и отдельно сосредоточится на племенах, живущих вблизи вулканических регионов планеты.

По словам Word of Real, трейлер впервые демонстрирует огненный народ Пепла — клан На’ви, который «покинул Эйву» и противостоит Торговцам Ветром, представляющим более мирную сторону Пандоры. Конфликт кажется жутко знакомым, и есть ощущение, что на выходе мы получим точную копию «Пути воды» (хотя и визуально потрясающую).

Первые ролики были низкокачественными, но один удалось сохранить в формате Full HD (не факт, что он на данный момент все еще доступен).

Ожидалось, что первый трейлер фильма опубликуют на следующей неделе, но, учитывая утечки, официальный видеовзгляд на «Аватар 3» мы можем получить уже сегодня. Ранее мы видели несколько кадров: в частности с разъяренной Нейтири и китом Пакаяном.

Первый «Аватар» с учетом повторного проката (но без инфляции) занимает первое место в списке самых богатых фильмов с заработками в $2,8 млрд. «Путь воды», выпущенный в конце 2022 года, обошелся в сумасшедшие $400 млн и в итоге заработал $2,3 млрд. Благодаря этому Джеймс Кэмерон стал единственным режиссером в истории, три проекта которого попали в список 20 самых кассовых лент всех времен.

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«Аватар 3» выйдет в декабре 2025 года. Ожидается, что следующее путешествие на Пандору может быть очень длительным, поскольку фильм получит самый длинный хронометраж в серии — у предыдущей ленты, для сравнения, он достигал 3 часов 12 минут. Первые реакции уже определили триквел на предварительных просмотрах как «лучший из серии», поэтому интересно взглянуть, каким будет конечный результат. Еще два проекта находятся в разработке: четвертый «Аватар» запланирован к релизу на 2029 год, а пятый — на 2031-й. Также Кэмерон подумывает о 6-м и 7-м фильмах, но скорее всего «передаст эстафету» преемнику.