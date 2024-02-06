Джеймс Кэмерон подумывает о 6-м и 7-м «Аватаре», но скорее всего «передаст эстафету» преемнику

У режиссера очень дальновидные планы, учитывая, что до выхода третьего фильма осталось два года, тогда как «Аватар 4» запланирован на 2029 год, а «Аватар 5» — на 2031-й.

Казалось бы, пяти фильмов предостаточно для вселенной Пандоры, однако у режиссера Джеймса Кэмерона несколько иное мнение на этот счет.

«Мы полностью готовы к пятому «Аватару», и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильма, хотя я, вероятно, передам эстафету на этом этапе», — сказал Кэмерон в интервью People.

Сейчас «Аватар 3», выход которого запланирован на декабрь 2025 года, находится на этапе постпродакшена. Следующие фильмы выйдут через 4 и 6 лет после этого соответственно (хотя даты менялись несколько раз).

«С детства моим вдохновением были «Звездный путь» и «Звездные войны». Мы — довольно молодая вселенная по сравнению с ними. У нас всего два фильма, и снимается третий. Чтобы получить такое же культурное влияние со временем, мы должны вложить в это свое сердце и энергию», — говорит Кэмерон.

Режиссер говорит, что его часто спрашивают о том, почему он продолжает работать в той же вселенной:

«А почему Джордж Лукас продолжал работать в той же вселенной? Почему Джин Родденберри продолжал работать над тем же? Зачем что-нибудь портить? Зачем начинать сначала что-то, что может не зайти?».

Второй «Аватар» вышел в декабре 2022 года, через 13 лет после дебюта оригинала, который стал самым кассовым фильмом всех времен со сборами $2,9 млрд. «Путь воды» заработал $2,3 млрд, и занял третье место в рейтинге самого кассового кино, подвинув другую успешную работу Кэмерона «Титаник».

«Аватар» должен представить более агрессивную расу На’ви — так называемых «людей пепла», а главным героем фильма выступит сын Джейка Салли, Ло’ак.