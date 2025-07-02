«Сбежал от темы и морали»: Джеймс Кэмерон «разнес» хитовый фильм Кристофера Нолана с семью «Оскарами»

Создатель «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон раскритиковал фильм своего коллеги Кристофера Нолана — хит 2023 года со звездным актерским составом, который заработал почти миллиард долларов в прокате и забрал сразу 7 наград на премии «Оскар».

Как вы уже поняли, речь идет о «Оппенгеймер» — байопике с Киллианом Мерфи в главной роли, повествующем об «отце атомной бомбы», американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, и его участии в Манхэттенском проекте. По мнению Кэмерона, который отметил, что «не любит критиковать фильмы других режиссеров», Нолан «сбежал от темы и морали» в своей экранизации:

«В фильме есть одна короткая сцена — я не люблю критиковать фильмы других режиссеров — но там есть только один короткий момент, где он видит обугленные тела, а затем фильм показывает, как глубоко это его тронуло. Я чувствовал, что фильм уклонился от темы. Я не знаю, решила ли студия или Крис, что это «запретная тема», которую они не хотели трогать, но я не буду избегать этого. Я просто дурной в этом плане», — говорит Кэмерон, который планирует экранизировать будущую книгу своего друга Чарльза Р. Пеллегрино «Призраки Хиросимы».

Во время интервью журналист Deadline напомнил, что сам Нолан признавал, что последствия — это не та история, которую он хотел рассказать, отмечая, что для этого понадобится такой режиссер, как Джеймс Кэмерон.

«Хорошо, я сделаю это, Крис. Без проблем», — ответил на это Кэмерон. «Вы придете на мою премьеру и скажете приятные вещи. Я не могу сказать сегодня, что будет в фильме. Я делаю заметки уже 15 лет и еще не написал ни одного слова для сценария, потому что надо поймать момент. Вот так я всегда работаю. Исследую, вспоминаю вещи, которые поражают меня. Я начинаю складывать их в рассказ. А потом наступает момент, когда вы готовы писать. А я сейчас не в таком состоянии».

В то же время Кэмерон назвал режиссера, продукту которого хочет подражать в своей работе — и это Стивен Спилберг.

«Возможно, это будет фильм, который принесет мне меньше всего денег, потому что я не буду сдержанным и осторожным. Я хочу сделать с тем, что произошло в Хиросиме и Нагасаки то же самое, что Спилберг сделал с высадкой в Нормандии в «Спасти рядового Райана». Он показал все так, как оно было на самом деле».

Кэмерон, снявший три из четырех самых кассовых фильмов в истории, помимо предстоящей работы над «Призраками Хиросимы» пишет сценарий к экранизации книги «The Devils» вместе с ее автором Джо Аберкромби, а также уже в декабре 2025 года выпустит в кинотеатрах третий «Аватар». Фильм вернет зрителей на Пандору и отдельно сосредоточится на племенах, живущих вблизи вулканических регионов планеты. Ранее режиссер публиковал концепт-арты, которые изображали причудливых летающих существ и поселение племени огня, а также раскрыл роль Уны Чаплин («Игра престолов»), которая воплотит на экране новую антагонистку и главу клана Пепла.

Нолан тем временем активно работает над «Одиссеей», экранизирующей одноименную поэму Гомера — с Мэттом Дэймоном и Томом Холландом в главных ролях. Ранее мы уже видели несколько кадров из закулисья, тогда как со вчерашнего дня в сети «гуляет» первый тизер. Премьера запланирована на 17 июля 2026 года.