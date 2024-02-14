Трейлер фильма «Дедпул и Росомаха» cтал самым популярным за все время с 365 млн просмотров

Через сутки после публикации трейлер ленты «Дедпул и Росомаха» стал самым популярным трейлером всех времен с 365 млн просмотров. Он подвинул с первого места трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» с 355,5 млн просмотров.

Долгожданный фильм, ранее известный как «Дедпул 3», выйдет в кинотеатрах в июле 2024 года. Первый трейлер наполнен отсылками, в том числе к «Людям Икс». Фильм был поддержан режиссером «Люди Икс: Первый класс» Мэттью Воном, который говорит, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман «спасут всю вселенную Marvel».

Такой интерес к фильму – огромное достижение. В свое время трейлер ленты «Человек-паук: Нет пути домой» намного опередил конкурентов, среди которых трейлер «Мстителей: Завершение» (289 млн просмотров), финальный трейлер «Мстителей: Завершение» (268 млн) и «Властелин колец: кольца власти» (257 млн).

Трейлер оставляет вопросы о хронологии событий и возраста Уэйда Уилсона (aka Дедпул) в ленте, роли в сюжете Управления временными переменами и Росомахи. Кстати, последний изображен только в виде тени или со спины, его внешность в фильме известна лишь по фото и утечкам со съемочной площадки.

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Третий «Дедпул» будет единственным полнометражным фильмом Marvel в этом году. Его снял Шон Леви, над сценарием он работал с Райаном Рейнольдсом, Рэттом Ризом, Полом Верником и Зебом Веллсом. Традиционно в Украине фильм выйдет на день раньше мировой премьеры, а именно 25 июля.

Источник: IGN