Режиссер Мэтью Вон: «‎Дэдпул 3» — это «встряска‎», которая может спасти вселенную Marvel

Вон, хоть и не режиссировал «‎Дэдпул 3» (эта задача возложена на Шона Леви), но, похоже, владеет некоторой информацией о фильме, который называет спасением для Marvel.

«Те несколько деталей, которые я знаю о «Дэдпуле против Росомахи» — или «Росомахе против Дэдпула» — невероятны», — сказал Вон в подкасте BroBible «Post Credit» (через Variety). «Это встряска, которая вернет Marvel к жизни… Думаю, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман собираются спасти всю вселенную Marvel».

Последняя режиссерская работа Вона — шпионская драма «Арґайл» — выйдет в кинотеатрах 2 февраля. В 2011 году режиссер работал над фильмом «Люди Икс: Первый Класс».

«Я настоящий поклонник «Людей Икс». Все, что я хочу, чтобы фильмы были такими же хорошими, какими они должны быть», — добавил режиссер.

2023-й год был трудным для Marvel — «Человек Муравей и Оса: Квантомания» и «Марвели» провалились в прокате. Последний так и не пересек отметку в $100 млн в национальном прокате, и на сегодня является фильмом Marvel с самыми низкими кассовыми сборами.

Студия сейчас пытается справиться с кризисом, меняя стратегию производства и размышляя о том, не вернуть ли ей к работе оригинальных «Мстителей».

«‎Дэдпул 3» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд.

Что известно о фильме, так это то, что он объединяет «Дэдпула» Райана Рейнольдса с «Росомахой» Хью Джекмана, хотя без определенного конфликта между ними не обойдется. Ожидается, что будет много больших камео, а к своим ролям вернутся Морена Баккарин и Дженнифер Гарнер.

Премьеру «‎Дэдпул 3» в кинотеатрах изначально назначали на 3 мая 2024 года, однако из-за страйков актеров перенесли на 26 июля.