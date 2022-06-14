Трейлер кинокомикса «Тор: Любовь и гром» (украинский дубляж)

Kinomania Film Distribution эксклюзивный дистрибьютор фильмов Warner Bros. Pictures и The Walt Disney Company в Украине опубликовала локализованную версию основного трейлера четвертого «Тора» с Крисом Хемсвортом — желающие могут еще раз посмотреть его уже в украинском дубляже.

Трейлер нового «Тора» (украинский дубляж)

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Режиссером и сценаристом четвертого фильма о боге грома выступил Тайка Вайтити, который отвечал и за предыдущий фильм в серии «Тор: Рагнарок». «Любовь и гром» расскажет о путешествии громовержца со Стражами Галактики и противостоянии с убийцей богов Горром, которого сыграл мастер перевоплощений Кристиан Бейл. Вместе с Хемсвортом и Бейлом в четвертом «Тори» снялись Натали Портман и Тесса Томпсон — первая вернулась к роли бывшей девушки сына Одина Джейн Фостер, которой удалось получить восстановленный Мьёльнир и силы Тора, а вторая играет Валькирию, ставшую правительницей Нового Асгарда. Также в картине появится Рассел Кроу в образе Зевса.

Постеры персонажей

В украинский кинопрокат «Тор: Любовь и гром» выйдет 21 июля.

На днях кинотеатральные сети AMC и Cineworld раскрыли хронометраж киноленты — 119 минут. Таким образом, четвертый «Тор» станет кратчайшим фильмом киновселенной Marvel с 2018 года, когда на экраны вышел «Человек-муравей и Оса» (118 минут), и третьей картиной MCU за последние шесть лет, длится менее двух часов (первый и самый короткий – «Доктор Стрэндж» 2016 года, который шел 115 минут). Если сравнивать с предыдущими «Торами», то «Любовь и Гримм» уступает только «Рагнарёку» с его 130 минутами, тогда как хронометраж первого и второго фильма еще меньше — 114 и 112 минут соответственно.