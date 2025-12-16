Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day

Сверхсекретный фильм Стивена Спилберга об НЛО получил официальное название и первый трейлер.

Disclosure Day (День раскрытия информации) стал первым новым фильмом Спилберга со времен «Фабельманов» 2022 года и вернул 78-летнего оскароносного режиссера к жанру НЛО — после «Близких контактов третьей степени» (1977), «Инопланетянина» (1982) и «Войны миров» (2005).

Интересно, что проект, снятый в Нью-Джерси и его окрестностях, держался в тайне гораздо тщательнее, чем большинство предыдущих работ режиссера. Маркетинговая кампания стартовала лишь на днях: в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе появились билборды с надписями «все будет раскрыто». Собственно, это лишь усилило теории заговора сторонников НЛО, которые рассматривают произведения Спилберга как доказательство того, что человечество постепенно готовят к раскрытию правительством США тайн об инопланетной жизни.

«Я не верю, что мы одиноки во Вселенной», — говорил ранее сам режиссер. «Я думаю, что математически невозможно, чтобы мы были единственным разумным видом в космосе».

Сюжет и другие подробности Disclosure Day не разглашают. Известно, что главные роли взяли на себя Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колман Доминго, Колин Ферт, Уайатт Рассел и Ив Хьюсон. Фильм также воссоединяет Спилберга со сценаристом Дэвидом Кэппом после «Войны миров» и «Парка Юрского периода».

В трейлере можно увидеть Блант в роли одной из всегда улыбающихся ведущих погоды, как вдруг с ней начинает твориться что-то странное прямо в студии, за чем наблюдают режиссеры и зрители. На этом собственно сцена прерывается, а дальше нам показывают кадры с горожанами, которые держат в руках смартфоны с включенным фонарями; чиновников перед экранами наблюдения; какие-то непонятные эксперименты; след в поле, как от летающей тарелки; а также гонки и силуэты диких животных рядом с маленькой девочкой.

Кинотеатральная премьера Disclosure Day назначена на 12 июня 2026 года.

