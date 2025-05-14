Новости Игры 14.05.2025 в 16:04 comment views icon

Трейлер ранней версии Clair Obscur: Expedition 33 слили в сеть — игра выглядела совсем другой

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Трейлер ранней версии Clair Obscur: Expedition 33 слили в сеть — игра выглядела совсем другой

Clair Obscur: Expedition 33 могла стать совсем другим проектом, а каким самим представлять не придётся — фанаты отрыли ранний трейлер.

Тогда игра называлась We Lost, а само видео было записано пять лет назад. Ранняя сборка проекта была значительно менее отполирована и напоминала стимпанковый Лондон с пришельцами и зомби. Ролик, просочившийся на Reddit, показывает персонажей Фрею, Луну и Маэль. В финальной версии Фрея заменили на Гюстава, но имена Луны и Маэля сохранились. Большинство событий происходят на фоне индустриального города в стимпанк-стиле, о котором упоминала сценаристка Дженнифер Сведберг-Ен.

Четыре скриншота из ранней версии игры опубликовал пользователь Sekirodubi, а сам трейлер, ставший приватным, сохранил другой фанат — Palmoleum. Именно благодаря ему мы можем посмотреть на то, как все начиналось. Несмотря на техническую простоту, трейлер и тогда уже был наполнен знакомым экзистенциальным шармом, который в конце концов стал фишкой Expedition 33.

В черновой версии заметно, что игра имела классическую JRPG-механику: нет QTE в стиле Paper Mario, парирования или уклонения. Вместо живописного артхауса — футуристические и мрачные сцены из индустриального города. А вместо шлифованной боёвки — достаточно базовые идеи.

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Еще один артефакт из прошлого — концепт-арт от арт-директора игры Николаса Максона-Франкомба. На нем видно знакомый нам монолит, четырех гигантских Невронов и группу из четырех персонажей. Этот арт уже ближе к окончательному стилю игры, которую мы знаем сейчас.

Трейлер ранньої версії Clair Obscur: Expedition 33 злили в мережу — гра виглядала зовсім іншою
Николас Максон-Франкомб / ArtStation / Clair Obscur: Экспедиция 33

Зато в таком виде видны амбиции, которые со временем превратились в финальную версию игры. Сегодняшняя Clair Obscur: Expedition 33 — это та игра, которая на старте завоевала сердца игроков и получила одни из самых высоких оценок прессы. За три дня проект должен был миллион продаж и более 115 тысяч активных игроков.

Босс Clair Obscur: Expedition 33 создал игру, потому что ему «надоела» работа в Ubisoft

Источник: The Gamer

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