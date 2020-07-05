Тринадцатый запуск ракеты-носителя Rocket Lab Electron закончился неудачей





Третий в этом году и тринадцатый с начала использования запуск легкой ракеты-носителя Electron, частной космической компании Rocket Lab, закончился неудачей. Сбой произошел на четвертой минуте полета, уже после разделения ступеней, в результате чего полезная нагрузка не была доставлена на околоземную орбиту.

Тринадцатый запуск ракеты Rocket Lab Electron в рамках миссии «Pics or it didn’t happen», состоялся 4 июля 2020 г. в 21:19 с космодрома Махия в Новой Зеландии. Ракета должна была вывести на орбиту японский спутник CE-SAT-IB от Canon, пять спутников SuperDoves, входящих в группировкеFlock-4e американской компании Planet Labs и британский спутник Faraday-1 от In-Space Missions. После удачного старта и успешной отработки первой ступени, в процессе работы второй ступени Electron произошел неизвестный пока сбой, который привел к потере управления.

Это первая неудача Rocket Lab с 2017 г., когда при похожем сценарии была потеряна самая первая ракета Electron, запущенная в рамках тестовой миссии «It’s a Test». С тех пор Rocket Lab провела 11 успешных запусков. В ходе последних из стартов компания отрабатывала технологию возвращения первой ступени для ее повторного использования.

Глава Rocket Lab Питер Бек извинился перед клиентами и подчеркнул, что компания работает над поиском ошибки и отчитается о результатах перед общественность. Кроме того, Питер Бек отметил, что прямо сейчас «на стапелях» находятся сразу восемь ракет Electron, так что компания готова вернуться к запускам сразу же после окончания расследования.

Уникальность Rocket Lab Electron заключается в использовании композитных материалов для выпекания основного корпуса ракеты, а также в применении электронасосов для питания двигателей. Сборка одной ракеты Electron занимает 18 дней, так что Rocket Lab планировала в 2020–2021 гг. проводить не менее одного запуска в месяц, в том числе и с территории США. Естественно, в связи с аварией эти планы придется подкорректировать.

Напомним, что чуть больше месяца назад неудачей закончился первый запуск ракеты-носителя Virgin Orbit LauncherOne.