Гигантское солнечное пятно на Солнце, обозначенное как AR3664, оставило нам прощальный подарок, но на этот раз без бонусов в виде Полярного сияния.

10 мая AR3664 выдала вспышку класса X5.8, а в течение последних суток вспышки X1.7, X1.3 и колоссальную X8.7 — самую мощную в течение текущего 11-летнего солнечного цикла, по данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

REGION 3664 NOT DONE YET! PRODUCES X8.8 FLARE…LARGEST OF THE SOLAR CYCLE! pic.twitter.com/NJZUdRCrt1 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 14, 2024

Солнечные вспышки — это интенсивные вспышки электромагнитного излучения, которые выбрасывают солнечные пятна (темные образования, расположенные на поверхности Солнца). Они классифицируются по буквам в соответствии с размером (причем вспышки класса X — самые больше) и цифрами, которые обозначают мощность.

Несмотря на размеры и мощность нынешней вспышки, вряд ли стоит надеяться на повторение распространенных полярных сияний, как это было 10 мая.

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«Благодаря своему расположению любой корональный выброс массы, связанный с этой вспышкой, вероятно, не будет иметь никакого геомагнитного влияния на Землю», — написали в NOAA.

В то же время проблемы с радиосвязью на освещенной Солнцем стороне Земли таки вероятны. По данным SpaceWeather.com, из Австралии и Восточной Азии уже поступают сообщения о почти полном отключении частот 20 МГц или ниже.

Когда пятно находится над западным краем Солнца, то попадает в определенное место, которое магнитно соединяет его с Землей — по сути, поток протонов затем направляется к нам по сверхскоростной космической автостраде, которая называется спиралью Паркера. Частицы достигают магнитного поля Земли, вращаются и направляются к полюсам, где реагируют с нашей атмосферой и вызывают проблемы с передачей коротковолнового радиосигнала.