Гигантское солнечное пятно на Солнце, обозначенное как AR3664, оставило нам прощальный подарок, но на этот раз без бонусов в виде Полярного сияния.

10 мая AR3664 выдала вспышку класса X5.8, а в течение последних суток вспышки X1.7, X1.3 и колоссальную X8.7 — самую мощную в течение текущего 11-летнего солнечного цикла, по данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

REGION 3664 NOT DONE YET! PRODUCES X8.8 FLARE…LARGEST OF THE SOLAR CYCLE! pic.twitter.com/NJZUdRCrt1

