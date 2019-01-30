Цена инноваций. Рекомендованная розничная цена смартфона Meizu Zero без кнопок и отверстий заявлена равной $2000

Инновации стоят дорого, порой даже слишком дорого. Сегодня китайский производитель смартфонов Meizu запустил на площадке коллективного финансирования Indiegogo страничку по сбору средств на выпуск представленного недавно весьма необычного смартфона Zero без каких-либо разъемов, кнопок и слота для SIM-карты, благодаря чему стала известна цена новинки. И эта цена, мягко говоря, пугает.

Судите сами, рекомендованная розничная стоимость для смартфона Meizu Zero заявлена на уровне впечатляющих $2000. Да, сразу оговорим, что столько смартфон будет стоить после поступления в розничную продажу, но сейчас все указывает на то, что в обозримом будущем этого не произойдет. Сама краудфандинговая кампания — это явное доказательство, что Meizu не рассчитывает на сколько-нибудь крупные продажи и осознает неготовность рынка к таким технологиям.

Собственно, производитель рассчитывает собрать заявки на ограниченную партию Meizu Zero Limited Collector’s Edition из 100 экземпляров, предлагая участникам Indiegogo заполучить смартфон по сниженной цене в $1300. Отметим, что на момент написания этой заметки пока еще ни единая душа не изъявила желание поддержать проект, так что успех кампании пока находится под большим вопросом.

В единственном экземпляре отдельно предлагается Meizu Zero Exclusive Pioneering Unit. Судя по всему, это инженерный образец смартфона, демонстрировавшийся во время презентации. За него Meizu хочет получить целых $3000, причем это уже цена с учетом скидки в размере $1000. Простите за саркастичность, но, похоже, Meizu решила просто компенсировать затраты на разработку Meizu Zero.

Отгрузку смартфонов Meizu Zero Exclusive Pioneering Unit обещают начать в апреле 2019 года, разумеется, при условии достижения цели — $100 тыс. А вот тестовый и единственный в своем роде Meizu Zero Exclusive Pioneering Unit готовы отправить хоть сегодня при условии оплаты всей сумму покупки. В комплект поставки смартфона входит беспроводная зарядка.

Подробно о характеристиках и возможностях Meizu Zero мы рассказывали в нашей предыдущей новости с анонсом.

Источник: Indiegogo