Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года

Олександр Федоткін

Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

Высокий спрос на память и GPU со стороны центров обработки данных для ИИ спровоцировал рост цен на игровые видеокарты.


По информации Tom’s Hardware, Nvidia распределяет память на основе того, сколько заработает за каждый ГБ видеопамяти. Это критически усложнило ситуацию с некоторыми моделями. 

Среди линейки новейших видеокарт 50-й серии Nvidia флагманская RTX 5090 с архитектурой Blackwell и GDDR7 на 32 ГБ. Учитывая приоритеты производителя по выпуску моделей с меньшим объемом видеопамяти, приобрести ее по доступной цене очень трудно. В целом GPU этой серии не демонстрируют столь разительного прироста производительности по сравнению с предыдущей в плане чистой растеризации. Однако новая серия поддерживает такие технологии, как тензорные ядра 5-го поколения, ядра трассировки лучей 4-го поколения, DLSS 4.5 и Reflex 2. Существуют 8-гигабайтные варианты RTX 5060 и 5060 Ti, доступные по ценам, близким к рекомендованным производителем, в то время как более дорогие видеокарты, такие как RTX 5070 Ti и RTX 5080, по приемлемой цене найти трудно.

Модель GPU Лучшая цена в США Самая низкая цена в США Самая высокая цена в Украине Лучшая цена в Украине Рекомендованная цена от Nvidia
GeForce RTX 5090 $3699 $1999 $7306 $3272  $1999
GeForce RTX 5080 $1364 $929 $2366 $1391 $999
GeForce RTX 5070 Ti $869 $729  $1667 $951 $749
GeForce RTX 5070 $599 $479 $968 $664 549
GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ $519 $379 $804 $760 $429
GeForce RTX 5060 Ti 8GB $350 $319 $667 $387 $379
GeForce RTX 5060 $329 $279 $467 $332 $299
GeForce RTX 5050 $259 $229 $429 268  $249

Видеокарты Nvidia 40-й серии на архитектуре Ada Lovelace включают флагманские RTX 4090 и 4080 Super. В частности, 4090 предлагает GDDR6X с 24 ГБ и тензорные ядра четвертого поколения. К сожалению, производство графических процессоров RTX 40-й серии прекращено, поэтому запасы многих вариантов карт иссякли. Любые доступные для продажи карты с большой вероятностью являются подержанными или майнинговыми устройствами, но при этом продаются по заоблачным ценам. Цены на карты 40-й серии также значительно завышены. 

GeForce RTX 4090 $3349 $1599 $2814 $1809 $1599
GeForce RTX 4080 Super $1929 $902 $1814 $1011 $999
GeForce RTX 4080 $1469 $949 $975 $804 $1199
GeForce RTX 4070 Ti Super $1147 $739  $1347 $608 $799
GeForce RTX 4070 Ti $895 $649 $961 $702 $799
GeForce RTX 4070 Super $909 $560 $1158 $331 $599
GeForce RTX 4070 $799 $489 $782 $695 $549
GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ Нет в наличии $419 Нет в наличии Нет в наличии $499
GeForce RTX 4060 Ti $425 $329 $557 $353 $399
GeForce RTX 4060 $429 $259 $504 $353 $299

Альтернативой Nvidia традиционно выступают видеокарты AMD Radeon RX 9060, RX 9070 и RX 9070 XT с рекомендованными розничными ценами $269, $549 и $599. Однако по таким ценам найти их вряд ли удастся. Эти модели конкурируют с RTX 5070 и RTX 5070 Ti. 

В частности, RX 9070 XT имеет GDDR6 и 16 ГБ видеопамяти, обеспечивая значительный прирост производительности по сравнению с архитектурой RDNA 3. Улучшения в технологиях ИИ и трассировки лучей позволили видеокартам AMD этого поколения значительно улучшить производительность в играх, однако они все еще отстают от Nvidia в возможностях апскейлинга по общей производительности. 


Модель GPU Лучшая цена в США Самая низкая цена в США Самая высокая цена в Украине Лучшая цена в Украине Рекомендованная цена от производителя
Radeon RX 9070 XT $729 $599 $1508 $657 $599
Radeon RX 9070 $589 $494 $1133 $688 $549
Radeon RX 9060 XT 16GB $439 $349 $826 $486 $349
Radeon RX 9060 XT 8GB $309 $259 $491 $402 $299

Видеокарты AMD серии 7000 также остаются отличным вариантом. Это не лучший выбор, если нужна исключительно производительность в апскейлинге, но если необходима высокая вычислительная мощность, они беспроигрышный вариант. В частности, RX 7900 XTX является отличным сочетанием мощности и производительности, оставаясь флагманской картой 7000-й серии.

Radeon RX 7900 XTX $1099 $749 $1648 $857 999
Radeon RX 7900 XT $659 $559 $1284 $619 $749
Radeon RX 7900 GRE $609 $509 $1138 $543 $549
Radeon RX 7800 XT $499 $429 $823 $478 499
Radeon RX 7700 XT $399 $309 $992 $417 $419
Radeon RX 7600 XT 16 ГБ Распродано $288 $610 $427 $329
Radeon RX 7600 $274 $239 $513 $312

Появление Intel на рынке видеокарт получилось довольно неоднозначным. В некоторых играх эти карты показывают относительно неплохие результаты, но в старых играх с поддержкой DirectX наблюдаются проблемы с производительностью. Частые обновления драйверов значительно улучшили производительность линейки Intel Arc и сделали ее гораздо более привлекательным вариантом для бюджетного игрового ПК. Цены на эти видеокарты достигли оптимального уровня, от которого отказались Nvidia и AMD, особенно для игр в разрешении 1080p. Среди самых новых моделей Arc B580 и Arc B570. Первая имеет 12 ГБ видеопамяти, а вторая — 10 ГБ.

Модель GPU Лучшая цена в США Самая низкая цена в США Самая высокая цена в Украине Лучшая цена в Украине Рекомендованная цена от производителя
Intel Arc B580 $289 $229 $446 $365 $250
Intel Arc B570 $249 $199 $382 $313
Intel Arc A770 16 ГБ $299 $229 $659 $417 $349
Intel Arc A770 8 ГБ Распродано $199 Распродано Распродано $329
Intel Arc A750 $189 $169 $438 $192 $289
Intel Arc A580 Распродано $159 Распродано Распродано $179
Intel Arc A380 $139 $99 $337 $161 $149

Ранее мы писали о самое надежное железо 2025 года. Между тем Zotac бьет тревогу из-за дефицита памяти: существование производителей видеокарт под угрозой.

Источник: Tom’s Hardware

