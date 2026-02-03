tradfi
Новости Устройства 03.02.2026 comment views icon

Самое надежное железо 2025 года: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процессоров, Nvidia Founders Edition доминирует среди видеокарт

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт

Puget Systems, известный производитель кастомных компьютеров, опубликовала отчет Most Reliable Hardware of 2025 (Самое надежное оборудование 2025 года). В нем компания оценила надежность комплектующих на основе реальной статистики отказов в собственных системах. Данные охватывают процессоры, видеокарты, материнские платы и оперативную память, которые компания использовала в потребительских ПК в течение года.


Самым надежным процессором 2025 года Puget Systems признала Intel Core Ultra 7 265K. Его уровень отказов составил лишь 0,77%, что стало лучшим результатом среди всех отдельных моделей CPU. Для Intel это особенно показательный результат, учитывая проблемы со стабильностью, которые компания имела с предыдущими поколениями. Впрочем, архитектура Arrow Lake вместе с обновлениями микрокода для 13-го и 14-го поколений, по оценке Puget, существенно улучшила ситуацию.

Puget также отмечает процессоры AMD Ryzen X3D, которые продемонстрировали лучшую надежность, чем обычные чипы серии Ryzen 9000. Для X3D-решений зафиксировали 1,51% отказов, что все равно остается низким показателем. При этом компания отмечает, что в 2025 году проблемы с выходом из строя чаще фиксировались не из-за самих процессоров AMD, а из-за отдельных моделей материнских плат. Например, на устройствах ASRock процессоры Ryzen 9000 слишком часто выходят из строя.

В сегменте видеокарт безоговорочным лидером стали Nvidia GeForce RTX Founders Edition. Их уровень отказов составил лишь 0,25%, что сделало их самыми надежными видеокартами, которые Puget Systems продавала в течение года. Далее в рейтинге разместились решения Asus с показателем 0,40% и PNY с 0,45%. Видеокарты AMD в отчете не упоминаются — компания объясняет это тем, что не использует их в собственных конфигурациях, а не проблемами с надежностью.


Среди материнских плат лучше всего себя показали Gigabyte B890M Aorus Elite WiFi6E ICE и Asus TUF B850M-Plus WiFi. Первая модель не имела ни одного зафиксированного сбоя, хотя объем продаж составил около 100 единиц. У Asus за весь 2025 год обнаружили лишь один неисправный экземпляр.

В сегменте оперативной памяти лидером стала Kingston с уровнем отказов 0,19%, опередив Micron, у которой этот показатель составил 0,27%. Puget подчеркивает, что отсутствие отдельных брендов в отчете не означает их ненадежность — компания просто не использует все комплектующие, доступные на рынке.

Источник: pcgamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Asus: RTX 5070 Ti и 5060 Ti 16 ГБ остаются в производстве
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
5 самых больших "неявок" CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super и другие несбывшиеся ожидания
OCuLink в каждый ПК: Minisforum выпустила карту расширения с разъемом для внешних видеокарт
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
AMD запустила Ryzen 7 9850X3D, Ryzen AI MAX+ 392 и 388
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
Изменения рынка видеокарт: NVIDIA обещает поставлять все GPU, источники говорят об уменьшении на 20%, Asus сокращает модели Ti
Дефицит памяти ударил по рынку: продажи материнских упали на 50%, производители ПК оттягивают подорожание
Клиент Amazon получил NVIDIA RTX 5080 с 8-контактным разъемом — что пошло не так
"NVIDIA хочет сжечь мой дом": компания отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля
"Убийца MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme почти догнал Apple M4 Max в тестах Geekbench
AMD выпустила FSR Redstone: новая генерация кадров, регенерация лучей и масштабирование для Radeon RX 9000
Процессоры AMD Zen 6 Medusa Point замечены в транспортной декларации — известен состав ядер и TDP
Стартовали продажи SSD Biwin CL100 в формате карты памяти — скорость чтения до 3700 МБ/с по цене $310 за 2 ТБ
Zephyr готовит компактную NVIDIA RTX 4070 Ti Super с одним кулером и массивным медным радиатором
Производитель отказал в возврате средств за RTX 5070 Ti из-за "повреждения платы", о котором владелец не подозревал
NVIDIA DLSS 4.5 создает изображение "из ничего": пользователи делают красивые скриншоты в режимах 240p/360p
Процессоры AMD AM4 возвращаются: Ryzen 5 3600 снова в топ-10
Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить