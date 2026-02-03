Самое надежное железо 2025 года: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процессоров, Nvidia Founders Edition доминирует среди видеокарт

Puget Systems, известный производитель кастомных компьютеров, опубликовала отчет Most Reliable Hardware of 2025 (Самое надежное оборудование 2025 года). В нем компания оценила надежность комплектующих на основе реальной статистики отказов в собственных системах. Данные охватывают процессоры, видеокарты, материнские платы и оперативную память, которые компания использовала в потребительских ПК в течение года.





Самым надежным процессором 2025 года Puget Systems признала Intel Core Ultra 7 265K. Его уровень отказов составил лишь 0,77%, что стало лучшим результатом среди всех отдельных моделей CPU. Для Intel это особенно показательный результат, учитывая проблемы со стабильностью, которые компания имела с предыдущими поколениями. Впрочем, архитектура Arrow Lake вместе с обновлениями микрокода для 13-го и 14-го поколений, по оценке Puget, существенно улучшила ситуацию.

Puget также отмечает процессоры AMD Ryzen X3D, которые продемонстрировали лучшую надежность, чем обычные чипы серии Ryzen 9000. Для X3D-решений зафиксировали 1,51% отказов, что все равно остается низким показателем. При этом компания отмечает, что в 2025 году проблемы с выходом из строя чаще фиксировались не из-за самих процессоров AMD, а из-за отдельных моделей материнских плат. Например, на устройствах ASRock процессоры Ryzen 9000 слишком часто выходят из строя.

В сегменте видеокарт безоговорочным лидером стали Nvidia GeForce RTX Founders Edition. Их уровень отказов составил лишь 0,25%, что сделало их самыми надежными видеокартами, которые Puget Systems продавала в течение года. Далее в рейтинге разместились решения Asus с показателем 0,40% и PNY с 0,45%. Видеокарты AMD в отчете не упоминаются — компания объясняет это тем, что не использует их в собственных конфигурациях, а не проблемами с надежностью.





Среди материнских плат лучше всего себя показали Gigabyte B890M Aorus Elite WiFi6E ICE и Asus TUF B850M-Plus WiFi. Первая модель не имела ни одного зафиксированного сбоя, хотя объем продаж составил около 100 единиц. У Asus за весь 2025 год обнаружили лишь один неисправный экземпляр.

В сегменте оперативной памяти лидером стала Kingston с уровнем отказов 0,19%, опередив Micron, у которой этот показатель составил 0,27%. Puget подчеркивает, что отсутствие отдельных брендов в отчете не означает их ненадежность — компания просто не использует все комплектующие, доступные на рынке.

Источник: pcgamer