TSMC добавила $42 млрд к своей стоимости и обошла Visa — благодаря «буму ИИ»

Акции крупнейшей компании Тайваня взлетели на 7,9%, увеличив ее капитализацию до $575 млрд.

Как отмечает Bloomberg, дополнительных $42 млрд было достаточно, чтобы опередить Visa и занять 12 место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Самый большой прирост для TSMC за более чем год произошел после того, как Morgan Stanley повысил свою целевую цену на производителя микросхем примерно на 9%.

На прошлой неделе TSMC сообщила о росте продаж в январе на 7,9%, что свидетельствует о долгожданном восстановлении мирового спроса на бытовую электронику.

В то же время инвесторы продолжают уделять внимание компаниям, которые, как ожидается, возглавят волну активности в разработке ИИ, ускорившуюся после того, как OpenAI развернула ChatGPT. Рыночная капитализация Nvidia тем временем выросла примерно до $1,82 трлн, превзойдя Amazon и Alphabet.

«Тайвань развивается благодаря технологиям, особенно теме искусственного интеллекта», — говорит Синь-Яо Нг, инвестиционный директор азиатских акций abrdn. «Nvidia стала катализатором, который усилил настроения после того, как Дженсен Хуанг посетил Тайвань, повысив аппетит инвесторов к цепочкам создания ИИ и поставщиков Nvidia».

В январе руководители TSMC заявили, что ожидают возвращения к стабильному росту в этом квартале, и анонсировали увеличение капитальных затрат в 2024 году, что означает, что самый дорогой в мире производитель микросхем ожидает восстановления спроса на смартфоны и компьютеры.

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