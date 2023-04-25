BMW добавила поддержку цифрового ключа Digital Key Plus на смартфоны Google и Samsung с Android 13.1 и выше

BMW расширяет поддержку технологии автомобильных ключей Digital Key Plus на смартфоны под управлением Android 13.1 и выше. Ключ можно настроить в приложении My BMW на телефонах Google Pixel и Samsung. Функция позволяет водителям BMW заменить традиционный ключ собственным мобильным устройством. Для использования цифрового ключа владельцам Samsung понадобится приложение Samsung Wallet.
- Подробный список поддерживаемых устройств включает Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, Galaxy S23 Plus / Ultra, Galaxy S22 Plus / Ultra, Galaxy S21 Plus / Ultra, Fold 3, Fold 4 и Note 20 Ultra.
Технология основан на сверхширокополосном цифровом радио UWB. Digital Key Plus дебютировал на iPhone и Apple Watch в 2021 году, также он был выпущен для Google Pixel 6 и Samsung Galaxy S21. В Pixel и Galaxy вместо UWB использовался NFC, из-за чего ключом можно было пользоваться лишь рядом с машиной.
Функцию можно настроить в зависимости от расстояния – например, разблокировать автомобиль при приближении водителя. Экспресс-режим позволяет пользователям блокировать, разблокировать и дистанционно заводить свои автомобили не прикасаясь к телефону, даже в течение пяти часов после того, как устройство выйдет из строя из-за разрядки аккумулятора.
BMW утверждает, что точная локализация UWB практически исключает риск ретрансляционных атак с целью заглушить или перехватить радиосигналы. Пользователи смогут поделиться доступом к своему автомобилю с пятью другими людьми, у которых есть поддерживаемый телефон с Android или iOS.
В настоящее время Digital Key Plus для Android доступен только для автомобилей BMW, выпущенных с ноября 2022 года. Автопроизводитель пообещал в будущем расширить поддержку на более старые авто.
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Источник: The Verge