Турецкая компания Zorlu Energy собирается занять до 25% украинского рынка солнечной энергии, поставляя солнечные панели First Solar и услуги по их установке

В рамках Форума устойчивой энергетики (SEF) руководитель подразделения солнечной энергии Zorlu Energy сообщил, что эта турецкая компания планирует занять 15-25% долю украинского рынка возобновляемой энергетики. Zorlu Energy будет предоставлять полный спектр услуг для украинских клиентов, начиная с продажи фотоэлектрических панелей и заканчивая консультациями, проектированием и установкой СЭС.

По данным этой компании, уже в 2018 году общая мощность установленных в Украине солнечных фотоэлектрических панелей достигнет 600 МВт. При этом потребность в экономически эффективных и высокомощных источниках солнечной энергии увеличится как в бизнес-структуре, так и в сфере домашнего пользования.

Отметим, что в 2017 году компания Zorlu Energy стала самым крупным партнером и единоличным дистрибьютором компании First Solar, представляющей технологии нового поколения в сфере солнечной энергии, в 26 странах Восточной Европы, Евразии и восточно-средиземноморского региона. В Украине Zorlu Energy будет предлагать фотоэлектрические модули, разработанные First Solar, которые вырабатывают на 5-6% больше полезной энергии исходя из заявленной мощности, чем конкурирующие технологии. При этом панели First Solar способны вырабатывать электричество на протяжении более 25 лет.

“Для Zorlu Energy Украина является одним из наиболее важных рынков в Европе, где мы можем развивать проекты, связанные с солнечными ФЭ-панелями. В Украине мы начали с проектов, внедряемых в коммунальную инфраструктуру, и продали модули с ФЭ-панелями для использования в проекте общей мощностью 1,3 МВт. Рынок солнечной энергии в Украине уже начал развиваться в сфере коммунального хозяйства – так же, как и в других странах. Вместе с применением в сфере коммунального хозяйства будет развиваться установка систем солнечных панелей на крышах. Компания Zorlu Energy примет активное участие в обеих направлениях” – рассказал Эврен Эвджит на сессии SEF «Возобновляемая энергия и энергоэффективность: финансирование и технические решения».

Отметим, что турецкая компания Zorlu Energy Group предлагает широкий спектр услуг в области энергетики, включая выработку электроэнергии, распределение природного газа, продажу солнечных панелей, постройку электростанций «под ключ», а также долгосрочное обслуживание и предоставление рабочей инфраструктуры для электростанций. В портфолио компании входят 6 заводов по производству природного газа, 7 гидроэлектростанций, 4 геотермальные электростанции и 4 ветряные электростанции, с общей мощностью установленного оборудования 1091 МВт, из которых часть мощностью 744 МВт расположена в Турции.

Источник: Zorlu Energy