Новости ИИ 23.12.2025 comment views icon

Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года

Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року

ChatGPT запускает собственные итоги года под названием «Ваш год с ChatGPT», которые похожи по идее на Spotify Wrapped или от других сервисов.

В этом году пользователи уже видели обновленные «итоги года» от YouTube (а от Xbox ничего не показал), и теперь свою версию представляет OpenAI. ChatGPT подготовил собственный отчет, чтобы напомнить, как именно люди общались с чатботом в течение года. Функцию запускают постепенно, сначала на нескольких рынках. Среди них США, а также англоязычные регионы Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року
Итоги года от OpenAI

Итоги получат все: и те, кто пользуется бесплатным планом, и владельцы подписок Plus и Pro. Только надо, чтобы были активированы опции «сохраненные воспоминания» и «история чата», а также чтобы пользователь достиг минимального уровня активности в разговорах. В то же время функция недоступна для корпоративных аккаунтов Team, Enterprise и Education. Тот формат создан так, чтобы оставаться простым в использовании, с акцентом на конфиденциальность и полный контроль со стороны пользователя.

Как и Spotify Wrapped, годовой обзор от OpenAI использует яркую графику и персонализацию. Чатбот анализирует, как именно вы пользовались сервисом, и превращает это в символические «награды». Например, если вы часто обращались к чатботу за решениями, идеями или концепциями, то можете получить титул «Мастера креативных решений».

Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року
Титул «Мастера креативных решений» за год общения с чатботом

Кроме этого, функция еще и создает стихотворение и иллюстрацию о вашем годе с сервисом, показывающие темы, которые интересовали вас больше всего. Все это подается как отдельное развлечение, а не просто набор статистики. Годовой обзор появляется на главном экране приложения, но не запускается автоматически. При желании можно и напрямую попросить чатбота показать «Ваш год с ChatGPT», чтобы запустить обзор вручную.

Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року
Итоги года от OpenAI

Функция доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в мобильных приложениях для iOS и Android. Кстати, в украинских аккаунтах ChatGPT появился новый бюджетный тариф за $4.

Источник: TechCrunch

Популярные новости

arrow left
arrow right
Разработчик "Диспетчера задач": Windows 11 должна "пережить момент XP SP2, больше никакого ИИ"
NVIDIA представила суперчип Vera Rubin с двумя GPU и процессором
YouTube запустил новую персонализированную ленту — просто скажите ИИ, что вы хотите видеть (или нет)
Китайцы запустили ИИ-суперкомпьютер, "имитирующий человеческий мозг" — размером с микроволновку и работает от обычной розетки
ChatGPT распространяет российскую пропаганду чаще других чат-ботов: рф ведет кибервойну для искажения данных ИИ
17-летний вайб-кодер взломал сеть японских интернет-кафе с помощью ChatGPT
ChatGPT поощрял агрессивного сталкера, который преследовал 11 женщин
Более миллиона человек еженедельно говорят с ChatGPT о самоубийстве
RemoveWindowsAI: этот скрипт вычистит весь ИИ из Windows 11 за секунды
Не английский: исследователи определили, какой язык наиболее эффективен в запросах для ИИ
Прекратить разработку искусственного суперинтеллекта: Стив Возняк, Ричард Брэнсон, принц Гарри и сотни известных людей подписали открытое письмо
Новая DeepSeek V3.2 бросает вызов GPT-5 и Gemini 3.0 Pro
Первый ИИ-министр из Албании "беременна 83 детьми" — по каждому на члена парламента
"Инновации прославят человечество": Мэтью Макконахи и Майкл Кейн лицензировали свои голоса для ИИ
Босс Take-Two: ИИ "очень плох" в создании игр, ему бы не дался даже маркетинговый план GTA
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
Amazon Prime Video посмотрит сериал за вас — ИИ на стриминге будет создавать видеорезюме для быстрого просмотра
Disney+ разрешит пользовательский ИИ-контент на своей платформе — обозреватели говорят о "ремейках" и "сиквелах", пока нет деталей
Создатель интернета Тим Бернерс-Ли: ИИ полностью захватит сеть уже через несколько лет
Google представляет Gemini 3: "самая умная" и "фактически точная" модель ИИ
Коммерческое подразделение OpenAI становится отдельной компанией, Microsoft сохранит 27% акций стоимостью $137 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить