Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года

ChatGPT запускает собственные итоги года под названием «Ваш год с ChatGPT», которые похожи по идее на Spotify Wrapped или от других сервисов.
В этом году пользователи уже видели обновленные «итоги года» от YouTube (а от Xbox ничего не показал), и теперь свою версию представляет OpenAI. ChatGPT подготовил собственный отчет, чтобы напомнить, как именно люди общались с чатботом в течение года. Функцию запускают постепенно, сначала на нескольких рынках. Среди них США, а также англоязычные регионы Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
Итоги получат все: и те, кто пользуется бесплатным планом, и владельцы подписок Plus и Pro. Только надо, чтобы были активированы опции «сохраненные воспоминания» и «история чата», а также чтобы пользователь достиг минимального уровня активности в разговорах. В то же время функция недоступна для корпоративных аккаунтов Team, Enterprise и Education. Тот формат создан так, чтобы оставаться простым в использовании, с акцентом на конфиденциальность и полный контроль со стороны пользователя.
Как и Spotify Wrapped, годовой обзор от OpenAI использует яркую графику и персонализацию. Чатбот анализирует, как именно вы пользовались сервисом, и превращает это в символические «награды». Например, если вы часто обращались к чатботу за решениями, идеями или концепциями, то можете получить титул «Мастера креативных решений».
Кроме этого, функция еще и создает стихотворение и иллюстрацию о вашем годе с сервисом, показывающие темы, которые интересовали вас больше всего. Все это подается как отдельное развлечение, а не просто набор статистики. Годовой обзор появляется на главном экране приложения, но не запускается автоматически. При желании можно и напрямую попросить чатбота показать «Ваш год с ChatGPT», чтобы запустить обзор вручную.
Функция доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в мобильных приложениях для iOS и Android. Кстати, в украинских аккаунтах ChatGPT появился новый бюджетный тариф за $4.
Источник: TechCrunch
