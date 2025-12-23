Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года

ChatGPT запускает собственные итоги года под названием «Ваш год с ChatGPT», которые похожи по идее на Spotify Wrapped или от других сервисов.

В этом году пользователи уже видели обновленные «итоги года» от YouTube (а от Xbox ничего не показал), и теперь свою версию представляет OpenAI. ChatGPT подготовил собственный отчет, чтобы напомнить, как именно люди общались с чатботом в течение года. Функцию запускают постепенно, сначала на нескольких рынках. Среди них США, а также англоязычные регионы Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Итоги получат все: и те, кто пользуется бесплатным планом, и владельцы подписок Plus и Pro. Только надо, чтобы были активированы опции «сохраненные воспоминания» и «история чата», а также чтобы пользователь достиг минимального уровня активности в разговорах. В то же время функция недоступна для корпоративных аккаунтов Team, Enterprise и Education. Тот формат создан так, чтобы оставаться простым в использовании, с акцентом на конфиденциальность и полный контроль со стороны пользователя.