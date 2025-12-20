OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4

В украинских аккаунтах ChatGPT появился новый бюджетный тариф за $4.
ChatGPT Go включает все функции бесплатной версии, а также расширенный доступ к GPT-5, созданию изображений, загрузке файлов, анализу данных и другим функциям наряду с увеличенным контекстным окном. Тариф доступен как в мобильных приложениях Android и Apple, так и на macOS и Windows.
Интересно, что в разных интерфейсах ChatGPT Go имеет разную стоимость: к примеру в бесплатной веб-версии для неавторизованных пользователей тариф предлагается по цене в $7.
Полный перечень стран с доступностью ChatGPT Go можно просмотреть по ссылке.
Среди других доступных тарифов: ChatGPT Plus за месячную плату в $20, ChatGPT Pro за $200 и версия для бизнеса за $25.
