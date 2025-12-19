Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег

Xbox не будет делать персональные итоги года для игроков за 2025-й. По информации Windows Central, компания отказалась от формата по типу Spotify Wrapped из-за нехватки денег.
Традиция годовых итогов давно стала массовой: Spotify, PlayStation, YouTube и другие сервисы ежегодно показывают пользователям их персональные результаты. В этом году даже YouTube разделила статистику на музыкальную и по просмотрам видео. Xbox тоже иногда делала такие обзоры, но в этот раз отказалась. По инсайдам, компания сознательно перераспределила бюджет на крупные события 2026-го: тогда Xbox будет праздновать 25 лет, столько же исполнится Halo. Параллельно Blizzard готовится к 35-летию, а Bethesda — к 40-летию.
Издание отмечает, что дело в свободном маркетинговом бюджете на фоне внутренних проблем и изменении приоритетов перед чередой юбилеев. Эти даты принесут за собой масштабные празднования. В 2026-м Blizzard готовит большое возвращение BlizzCon — первое публичное мероприятие за долгое время и одно из самых дорогих. На сцене ожидают новый контент для Diablo и World of Warcraft, а возможно, и для StarCraft. В промо уже засветились логотипы Warcraft, Diablo, Overwatch и StarCraft.
По инсайдам, Bethesda готовит действительно громкий год: новый контент для Starfield, версии игры для PS5 и Nintendo Switch 2, а также масштабные планы вокруг Fallout. Есть шанс услышать и первые новости о Elder Scrolls 6. Тем временем в 2026-м ожидают римейк Halo и возможные релизы или анонсы, связанные с Fable, Gears of War и Forza.
В Windows Central считают, что Xbox не видит смысла тратить силы на ежегодные итоги, ведь впереди большой юбилей. Компания уже делала ставку на масштабные разовые проекты — вспомните Музей Xbox к 20-летию в 2021-м. Вероятно, нечто подобное готовят и к 25-летию, а персональные годовые отчеты могут вернуться уже в 2026-м, но в значительно более широком формате.
Тем, кто все же хочет посмотреть собственную игровую статистику за год, советуют сторонние сервисы. Например, TrueAchievements работает через официальный Xbox API: после входа через Microsoft он покажет ваши достижения, во что играли и насколько были активны. Это не официальный Wrapped от Xbox, но данные настоящие.
