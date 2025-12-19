Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег

Xbox не будет делать персональные итоги года для игроков за 2025-й. По информации Windows Central, компания отказалась от формата по типу Spotify Wrapped из-за нехватки денег.

Традиция годовых итогов давно стала массовой: Spotify, PlayStation, YouTube и другие сервисы ежегодно показывают пользователям их персональные результаты. В этом году даже YouTube разделила статистику на музыкальную и по просмотрам видео. Xbox тоже иногда делала такие обзоры, но в этот раз отказалась. По инсайдам, компания сознательно перераспределила бюджет на крупные события 2026-го: тогда Xbox будет праздновать 25 лет, столько же исполнится Halo. Параллельно Blizzard готовится к 35-летию, а Bethesda — к 40-летию.

Издание отмечает, что дело в свободном маркетинговом бюджете на фоне внутренних проблем и изменении приоритетов перед чередой юбилеев. Эти даты принесут за собой масштабные празднования. В 2026-м Blizzard готовит большое возвращение BlizzCon — первое публичное мероприятие за долгое время и одно из самых дорогих. На сцене ожидают новый контент для Diablo и World of Warcraft, а возможно, и для StarCraft. В промо уже засветились логотипы Warcraft, Diablo, Overwatch и StarCraft.