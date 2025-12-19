Новости Игры 19.12.2025 comment views icon

Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей

Xbox не будет делать персональные итоги года для игроков за 2025-й. По информации Windows Central, компания отказалась от формата по типу Spotify Wrapped из-за нехватки денег.

Традиция годовых итогов давно стала массовой: Spotify, PlayStation, YouTube и другие сервисы ежегодно показывают пользователям их персональные результаты. В этом году даже YouTube разделила статистику на музыкальную и по просмотрам видео. Xbox тоже иногда делала такие обзоры, но в этот раз отказалась. По инсайдам, компания сознательно перераспределила бюджет на крупные события 2026-го: тогда Xbox будет праздновать 25 лет, столько же исполнится Halo. Параллельно Blizzard готовится к 35-летию, а Bethesda — к 40-летию.

Издание отмечает, что дело в свободном маркетинговом бюджете на фоне внутренних проблем и изменении приоритетов перед чередой юбилеев. Эти даты принесут за собой масштабные празднования. В 2026-м Blizzard готовит большое возвращение BlizzCon — первое публичное мероприятие за долгое время и одно из самых дорогих. На сцене ожидают новый контент для Diablo и World of Warcraft, а возможно, и для StarCraft. В промо уже засветились логотипы Warcraft, Diablo, Overwatch и StarCraft.

Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
BlizzCon / Blizzard Entertainment

По инсайдам, Bethesda готовит действительно громкий год: новый контент для Starfield, версии игры для PS5 и Nintendo Switch 2, а также масштабные планы вокруг Fallout. Есть шанс услышать и первые новости о Elder Scrolls 6. Тем временем в 2026-м ожидают римейк Halo и возможные релизы или анонсы, связанные с Fable, Gears of War и Forza.

В Windows Central считают, что Xbox не видит смысла тратить силы на ежегодные итоги, ведь впереди большой юбилей. Компания уже делала ставку на масштабные разовые проекты — вспомните Музей Xbox к 20-летию в 2021-м. Вероятно, нечто подобное готовят и к 25-летию, а персональные годовые отчеты могут вернуться уже в 2026-м, но в значительно более широком формате.

Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошейWindows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей

Тем, кто все же хочет посмотреть собственную игровую статистику за год, советуют сторонние сервисы. Например, TrueAchievements работает через официальный Xbox API: после входа через Microsoft он покажет ваши достижения, во что играли и насколько были активны. Это не официальный Wrapped от Xbox, но данные настоящие.

Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Альтернатива итогам года Xbox — TrueAchievements

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый Doom для зуммеров: стример проходит Minecraft на принтере с частотой 0,5 кадра в секунду
Японские школьники учат английский по демо отмененной Silent Hills Хидео Кодзимы
Владельцы делюкс-изданий Resident Evil Requiem смогут одеться в Леди Димитреску
В Польше фанаты сыграют в Frostpunk вживую: холод и экстремальные условия за €400
Около 40% новых игр в Steam не заработали и $100 — суммы, равной стоимости размещения в магазине
Microsoft Teams начнет отслеживать посещаемость работников через Wi-Fi
Вышел патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: исправление сюжетных квестов и более мелких багов
Как тебе такое, Тим Кук? NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $5 трлн
Создатель Dead Space: "Мы должны пофиксить игровую индустрию. Она разбита, а разработчики — истощены"
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
Sony анонсировала MMO в мире Horizon Zero Dawn вместе с создателями Lineage
Реальный Pip-Boy за $300: Bethesda выпустила "полностью рабочий" наручный ПК из игр Fallout
За двое суток разработчики Postal успели анонсировать новую игру, оскорбить фанатов и отменить анонс
Фаны The Witcher собрали 3 млн евро за два дня на официальную "настолку" о падении Каэр-Морена
Моддер исправил 20-летний "солнечный" баг в Street Racing Syndicate
Геймер заставил ИИ Google поверить, что в GTA 6 будет кнопка тверка — на это ушло 3 месяца
События фильма Call of Duty будут происходить в "современном сеттинге", а среди кандидатов на роль — Марк Уолберг
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 будут обучать разработчиков игр в КПИ
Хитрый трюк в ARC Raiders позволяет сохранить весь лут с обучения
Amazon делает сериал God of War "разнообразным" и с обнаженкой — появились детали кастинга
В Battlefield 6 добавили экипировку от украинского бренда M-TAC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить