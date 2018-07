Twitch бесплатно раздаст 21 игру и предоставит скидки 50% на весь ассортимент по случаю распродажи Amazon Prime Day 2018

Популярный сервис для стриминга прохождения игр Twitch присоединится к традиционной июльской распродаже Amazon Prime Day, отметив ее по-своему. Видеосервис устраивает крупнейшую за всю историю раздачу игр. Сразу оговорим, что в акции, которая уже стартовала, могут участвовать только подписчики Twitch Prime.

За 15 дней (в период с 2 по 17 июля) – Twitch выдаст пользователям 21 игру — довольно щедро, надо отметить. Все желающие смогут получить подарки безвозмездно, то есть даром, и хранить их вечно. Правда, стоит учитывать, что сервис дает не ключи для Steam. В числе подарков значится ролевая игра Pillars of Eternity, любимый многими shoot ’em up Metal Slug 3, файтинг The Last Blade и многие другие. Полный список всех игр, заявленных к раздаче, приводим ниже.

Pillars of Eternity Definitive Edition

Metal Slug 3

The Last Blade

Twinkle Star Sprites

QUBE2

Battle Chef Brigade

Manual Samuel

GoNNER

Next Up Hero

Uurnong Uurnlimited

Hue

Deponia Doomsday

>Observer_

Tacoma

The Bridge

Brutal Legend

The Red Strings Club

Tyranny

Broken Age

The Framed Collection

Serial Cleaner

Специальная страничка с раздачей бесплатных игр доступна по этому адресу.

Также в рамках празднования Prime Day 2018 Twitch устроит праздничные трансляции с самыми популярными стримерами (расписание ниже) и предложит крупнейшие скидки за всю свою историю – 50% на все что есть в магазине.

