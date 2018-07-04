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Twitch бесплатно раздаст 21 игру и предоставит скидки 50% на весь ассортимент по случаю распродажи Amazon Prime Day 2018
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Twitch бесплатно раздаст 21 игру и предоставит скидки 50% на весь ассортимент по случаю распродажи Amazon Prime Day 2018

Twitch бесплатно раздаст 21 игру и предоставит скидки 50% на весь ассортимент по случаю распродажи Amazon Prime Day 2018

Популярный сервис для стриминга прохождения игр Twitch присоединится к традиционной июльской распродаже Amazon Prime Day, отметив ее по-своему. Видеосервис устраивает крупнейшую за всю историю раздачу игр. Сразу оговорим, что в акции, которая уже стартовала, могут участвовать только подписчики Twitch Prime.

За 15 дней (в период с 2 по 17 июля) – Twitch выдаст пользователям 21 игру — довольно щедро, надо отметить. Все желающие смогут получить подарки безвозмездно, то есть даром, и хранить их вечно. Правда, стоит учитывать, что сервис дает не ключи для Steam. В числе подарков значится ролевая игра Pillars of Eternity, любимый многими shoot ’em up Metal Slug 3, файтинг The Last Blade и многие другие. Полный список всех игр, заявленных к раздаче, приводим ниже.

  • Pillars of Eternity Definitive Edition
  • Metal Slug 3
  • The Last Blade
  • Twinkle Star Sprites
  • QUBE2
  • Battle Chef Brigade
  • Manual Samuel
  • GoNNER
  • Next Up Hero
  • Uurnong Uurnlimited
  • Hue
  • Deponia Doomsday
  • >Observer_
  • Tacoma
  • The Bridge
  • Brutal Legend
  • The Red Strings Club
  • Tyranny
  • Broken Age
  • The Framed Collection
  • Serial Cleaner

Специальная страничка с раздачей бесплатных игр доступна по этому адресу.

Также в рамках празднования Prime Day 2018 Twitch устроит праздничные трансляции с самыми популярными стримерами (расписание ниже) и предложит крупнейшие скидки за всю свою историю – 50% на все что есть в магазине.

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Источник: Twitch

  • Twitch Prime — это премиальный доступ к Twitch, входящий в сервисы Amazon Prime и Prime Video. Сервис доступен по всему миру. В настоящий момент первые шесть месяцев Prime Video стоят €2,99 в месяц, а после полугода использования — €5,99 в месяц. Первые 7 дней членства — бесплатные.
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