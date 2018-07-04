Twitch бесплатно раздаст 21 игру и предоставит скидки 50% на весь ассортимент по случаю распродажи Amazon Prime Day 2018
Популярный сервис для стриминга прохождения игр Twitch присоединится к традиционной июльской распродаже Amazon Prime Day, отметив ее по-своему. Видеосервис устраивает крупнейшую за всю историю раздачу игр. Сразу оговорим, что в акции, которая уже стартовала, могут участвовать только подписчики Twitch Prime.
За 15 дней (в период с 2 по 17 июля) – Twitch выдаст пользователям 21 игру — довольно щедро, надо отметить. Все желающие смогут получить подарки безвозмездно, то есть даром, и хранить их вечно. Правда, стоит учитывать, что сервис дает не ключи для Steam. В числе подарков значится ролевая игра Pillars of Eternity, любимый многими shoot ’em up Metal Slug 3, файтинг The Last Blade и многие другие. Полный список всех игр, заявленных к раздаче, приводим ниже.
- Pillars of Eternity Definitive Edition
- Metal Slug 3
- The Last Blade
- Twinkle Star Sprites
- QUBE2
- Battle Chef Brigade
- Manual Samuel
- GoNNER
- Next Up Hero
- Uurnong Uurnlimited
- Hue
- Deponia Doomsday
- >Observer_
- Tacoma
- The Bridge
- Brutal Legend
- The Red Strings Club
- Tyranny
- Broken Age
- The Framed Collection
- Serial Cleaner
Специальная страничка с раздачей бесплатных игр доступна по этому адресу.
Также в рамках празднования Prime Day 2018 Twitch устроит праздничные трансляции с самыми популярными стримерами (расписание ниже) и предложит крупнейшие скидки за всю свою историю – 50% на все что есть в магазине.
Источник: Twitch
- Twitch Prime — это премиальный доступ к Twitch, входящий в сервисы Amazon Prime и Prime Video. Сервис доступен по всему миру. В настоящий момент первые шесть месяцев Prime Video стоят €2,99 в месяц, а после полугода использования — €5,99 в месяц. Первые 7 дней членства — бесплатные.