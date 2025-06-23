«Одна из лучших работ Кодзимы»: Death Stranding 2 стартовала на Metacritic с 90/100

Хидео Кодзима снова гений? Средняя оценка Death Stranding 2: On the Beach на Metacritic составила 90 баллов. А проверить лично можно за несколько часов — Digital Deluxe вот-вот открывает ранний доступ.

На момент написания новости вышло 98 рецензий, из них 90 положительных. Критики хвалят игру за оживлённый геймплей, более чёткую историю, новых врагов и то, что «симулятора ходьбы» стало меньше. Но концепция не изменилась: Death Stranding не для всех.

Что говорят о Death Stranding 2?

Фанаты приключений Сэма останутся довольны, потому что одним из главных плюсов называют новую историю. GamersRD (90/100) пишет, что сиквел раскрывает второстепенных персонажей через сюжетные повороты и личные взаимодействия. TechRadar Gaming (100/100) соглашается с этим мнением. По словам критика, традиционный сюжет уступил место раскрытию характеров, которые «поражают своим высокомерием Хидео Кодзимы».

«Death Stranding 2 — это феноменальное предложение. Это одна из лучших работ Кодзимы не только благодаря своему повествованию, но и благодаря почти безграничной вариативности игровых возможностей», — пишет Dexerto (100/100).

В то же время сиквел не слишком «отклоняется от протоптанного пути», пишет XGN (90/100). Кодзима усовершенствовал предыдущие механики, такие как меньше скучной ходьбы, больше врагов, больше инфраструктурных решений и немного ролевых механик. Но назвать продолжение «симулятором походов» все еще можно, хотя и не настолько грубо, добавляет Eurogamer (80/100).

Отдельное внимание обратили на визуальную часть. Например, ITC.ua (9/10) отмечает графику, от которой отпадает челюсть, а также новые возможности для доставки товаров и боевая система. Критик хвалит многообразие транспорта и оружия, а также «метаиронию и ломание четвертой стены». В то же время автор считает, что боевая система, стелс и боссы могли быть лучше.

Что известно о Death Stranding и сторонних проектах

События сиквела происходят спустя 11 месяцев после первой части. В недавнем геймплее уже показали корабль-базу, новые биомы и странного персонажа — куклу Доллмена. Одной из главных загадок остается то, почему после метаморфоз мира зачем Сэм в дальнейшем работает курьером? Также известно, что боссов можно избегать без ущерба для сюжета.

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Предзаказы уже подходят к концу: обычное издание стоит ₴2199, Digital Deluxe — ₴2399. За предзаказ обещали голограмму и экзоскелеты, а Digital Deluxe дает еще и 48 часов раннего доступа. Полноценный релиз состоится 26 июня.

Кроме того, вселенная Death Stranding становится все больше — нас ждет киноадаптация от A24. Фильм основан на событиях игры, но тот факт, что исполнитель роли Сэма (Норман Ридус) не был приглашен вызывает вопросы. Зачем искать другого актера, если за Норманом уже закреплена роль? А еще анонсировали анимационный фильм во вселенной Death Stranding.