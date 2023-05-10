Twitter готовится к большим изменениям — с 10 мая запускают зашифрованные DM, а затем добавят видео- и голосовые звонки

Илон Маск после шквала критики из-за хаоса и путаницы в результате запуска подписки Twitter Blue все еще стремится «навести порядки» на платформе, которой завладел осенью прошлого года.

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На днях он анонсировал удаление аккаунтов, которые давно не проявляли активности, а впоследствии написал, что уже 10 мая в соцсети дебютируют зашифрованные DM (личные сообщения в Twitter). Шифрование в сообщениях означает, что только отправитель и получатель смогут их видеть – и в теории их не смогут перехватить ни Twitter, ни Маск.

«Я не могу увидеть ваши DM, даже если к моей голове будет приставлен пистолет‎», – комментирует Маск.

Meta также заявила, что расширяет тестирование стандартного сквозного шифрования для своей службы Messenger. WhatsApp, другое приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Meta, пользуется шифрованием в течение нескольких лет (хотя только что столкнулся с обвинениями в использовании микрофонов без ведома пользователей).

Маск добавил, что в текущей версии программы пользователи могут отправлять DM в ответ на любое сообщение в треде и использовать любую из реакций эмодзи.

We’re excited to launch two new features in Direct Messages today! 📢 Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive. 🥳 We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages… — Twitter Support (@TwitterSupport) May 10, 2023

Также пользователи Twitter в скором времени смогут совершать голосовые и видеозвонки прямо на платформе, используя свой идентификатор в соцсети.

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«Вы можете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона‎», — говорит генеральный директор Twitter.

В аудиокомнатах Twitter Spaces можно отправлять голосовые сообщения, но они публичные и доступны для групповых чатов. Новые возможности предназначены именно для частных разговоров между пользователями платформы.