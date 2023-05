Twitter готовится к большим изменениям — с 10 мая запускают зашифрованные DM, а затем добавят видео- и голосовые звонки

Илон Маск после шквала критики из-за хаоса и путаницы в результате запуска подписки Twitter Blue все еще стремится «навести порядки» на платформе, которой завладел осенью прошлого года.

На днях он анонсировал удаление аккаунтов, которые давно не проявляли активности, а впоследствии написал, что уже 10 мая в соцсети дебютируют зашифрованные DM (личные сообщения в Twitter). Шифрование в сообщениях означает, что только отправитель и получатель смогут их видеть – и в теории их не смогут перехватить ни Twitter, ни Маск.

Meta также заявила, что расширяет тестирование стандартного сквозного шифрования для своей службы Messenger. WhatsApp, другое приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Meta, пользуется шифрованием в течение нескольких лет (хотя только что столкнулся с обвинениями в использовании микрофонов без ведома пользователей).

Маск добавил, что в текущей версии программы пользователи могут отправлять DM в ответ на любое сообщение в треде и использовать любую из реакций эмодзи.

We’re excited to launch two new features in Direct Messages today!

📢 Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive.

🥳 We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages…

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 10, 2023