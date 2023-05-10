Twitter готовится к большим изменениям — с 10 мая запускают зашифрованные DM, а затем добавят видео- и голосовые звонки

Илон Маск после шквала критики из-за хаоса и путаницы в результате запуска подписки Twitter Blue все еще стремится «навести порядки» на платформе, которой завладел осенью прошлого года.
На днях он анонсировал удаление аккаунтов, которые давно не проявляли активности, а впоследствии написал, что уже 10 мая в соцсети дебютируют зашифрованные DM (личные сообщения в Twitter). Шифрование в сообщениях означает, что только отправитель и получатель смогут их видеть – и в теории их не смогут перехватить ни Twitter, ни Маск.
«Я не могу увидеть ваши DM, даже если к моей голове будет приставлен пистолет», – комментирует Маск.
Meta также заявила, что расширяет тестирование стандартного сквозного шифрования для своей службы Messenger. WhatsApp, другое приложение для обмена сообщениями, принадлежащее Meta, пользуется шифрованием в течение нескольких лет (хотя только что столкнулся с обвинениями в использовании микрофонов без ведома пользователей).
Маск добавил, что в текущей версии программы пользователи могут отправлять DM в ответ на любое сообщение в треде и использовать любую из реакций эмодзи.
We’re excited to launch two new features in Direct Messages today!
📢 Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive.
🥳 We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages…
— Twitter Support (@TwitterSupport) May 10, 2023
Также пользователи Twitter в скором времени смогут совершать голосовые и видеозвонки прямо на платформе, используя свой идентификатор в соцсети.
«Вы можете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — говорит генеральный директор Twitter.
В аудиокомнатах Twitter Spaces можно отправлять голосовые сообщения, но они публичные и доступны для групповых чатов. Новые возможности предназначены именно для частных разговоров между пользователями платформы.
With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.
Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…
— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023