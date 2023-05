Twitter удалит и заархивирует неактивные учётные записи — Илон Маск

Илон Маск продолжает проводить реформы в Twitter. На этот раз руководитель анонсировал чистку неактивных учётных записей, которые давно не проявляли активность.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023