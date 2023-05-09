Twitter удалит и заархивирует неактивные учётные записи — Илон Маск

Илон Маск продолжает проводить реформы в Twitter. На этот раз руководитель анонсировал чистку неактивных учётных записей, которые давно не проявляли активность.

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«Мы удаляем учетные записи, которые не проявляли никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите, что количество подписчиков уменьшится», — заявил Илон Маск в одном из твитов.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

В отдельном твите Маск сообщил, что неактивные учетные записи будут заархивированы. Однако он не уточнил, когда начнется этот процесс. Также пока нет информации о том, смогут ли пользователи в дальнейшем снова получить доступ к своим заархивированным учётным записям.

В правилах Twitter говорится, что пользователи должны входить в свою учетную запись не реже одного раза в 30 дней, чтобы избежать окончательного удаления из-за длительного бездействия.

Следует отметить, что ранее в этом месяце Маск «пригрозил» передать учетную запись Национального общественного радио в Twitter другой компании. К такому решению он пришёл после того, как общественная вещательная компания прекратила публиковать контент в своих 52 официальных каналах на платформе в знак протеста против ярлыка, который соцсеть использует для отметки организаций с участием правительства в редакционном контенте.

В прошлом месяце Twitter начал удалять синие галочки из верифицированных профилей тысяч людей, включая знаменитостей, журналистов и видных политиков.

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Источник: reuters