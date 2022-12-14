Twitter выдал теневой бан аккаунту @ElonJet, следящему за перемещением самолета Илона Маска

Джек Суини, который стоит за скандальным твиттер-аккаунтом @ElonJet, отслеживающим частный самолет Илона Маска, заявил через личную учетную запись, что его аккаунт для отслеживания самолетов попал в теневой бан.

Суини рассказал, что анонимный сотрудник Твиттера сообщил ему, что его учетной записи «@ElonJet» была ограничена видимость. Чтобы обосновать свои утверждения, Суини поделился внутренним сообщением в Твиттере от Эллы Ирвин, нового главы Twitter по вопросам доверия и безопасности, с просьбой подвергнуть учетную запись @ElonJet «жесткой VF [фильтрации видимости]»: «Команда, пожалуйста, немедленно примените жесткую VF к @elonjet».

Internal messages obtained by a anonymous Twitter employee explained to me that on “Dec 2 2022 your account @elonjet was visibility limited/restricted to a severe degree internally.” — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 11, 2022

Когда учетная запись получает теневой бан в Твиттере, становится труднее найти профиль и сообщения пользователя. Маск поделился некоторыми подробностями этой практики в своих «Твиттер-файлах». Некоторые пользователи, со своей стороны, уже заметили, что они не могут найти учетную запись Суини «@ElonJet» с помощью предлагаемых имен пользователей в Twitter.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В комментариях в прошлом месяце Маск отметил, что он поддерживает активную учетную запись «@ElonJet» в Твиттере, даже если она представляет прямой риск для личной безопасности:

«Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не блокировать учетную запись, следящую за моим самолетом, хотя это прямой риск для личной безопасности», — написал Маск.

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

При этом ранее уже имела место попытка ограничить активность @ElonJet в интернете, которую связывают с Маском.

Маск — не единственный миллиардер, за которым следит Суини. Он управляет более чем 30 учетными записями для отслеживания самолетов, которые делятся общедоступными данными. Многие из учетных записей отслеживают миллиардеров и известных бизнесменов, таких как основатель Amazon Джефф Безос, глава Meta Марк Цукерберг и соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Источник: Teslarati