Twitter выдал теневой бан аккаунту @ElonJet, следящему за перемещением самолета Илона Маска

Джек Суини, который стоит за скандальным твиттер-аккаунтом @ElonJet, отслеживающим частный самолет Илона Маска, заявил через личную учетную запись, что его аккаунт для отслеживания самолетов попал в теневой бан.

Суини рассказал, что анонимный сотрудник Твиттера сообщил ему, что его учетной записи «@ElonJet» была ограничена видимость. Чтобы обосновать свои утверждения, Суини поделился внутренним сообщением в Твиттере от Эллы Ирвин, нового главы Twitter по вопросам доверия и безопасности, с просьбой подвергнуть учетную запись @ElonJet «жесткой VF [фильтрации видимости]»: «Команда, пожалуйста, немедленно примените жесткую VF к @elonjet».

Internal messages obtained by a anonymous Twitter employee explained to me that on “Dec 2 2022 your account @elonjet was visibility limited/restricted to a severe degree internally.”

Когда учетная запись получает теневой бан в Твиттере, становится труднее найти профиль и сообщения пользователя. Маск поделился некоторыми подробностями этой практики в своих «Твиттер-файлах». Некоторые пользователи, со своей стороны, уже заметили, что они не могут найти учетную запись Суини «@ElonJet» с помощью предлагаемых имен пользователей в Twitter.

В комментариях в прошлом месяце Маск отметил, что он поддерживает активную учетную запись «@ElonJet» в Твиттере, даже если она представляет прямой риск для личной безопасности:

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022