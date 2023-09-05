Новости Кино 05.09.2023 в 10:27

Тизер-трейлер нового сезона «Локи» таскает Тома Хиддлстона через время и пространство

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Скандинавский бог-шутник в исполнении Тома Хиддлстона возвращается, чтобы остановить могущественного злодея и спасти вселенную. К счастью, он не останется одиноким в этом путешествии.

Тизер-трейлер нового сезону «Локі» тягає Тома Гіддлстона крізь час і простір

Мобиус М. Мобиус (Оуэн Уилсон) – дружелюбный агент Управления временных аномалий (TVA), помогавший хаотическому главному герою во время его путешествия в первом сезоне, вернется для новых эпизодов. Но поскольку Локи попал в совсем другую временную шкалу к тому времени, когда первая часть подошла к концу – неизвестно, является ли Мобиус, показанный в новом тизере, тем, кого зрители знают и любят, или это совсем другая версия персонажа. Помимо возвращения Уилсона, к актерскому составу сериала присоединился Джонатан Ке Кван в роли Уробороса, техника TVA.

Продовження «‎Локі» – другий трейлер серіалу Marvel возз'єднує бога-жартівника з Сильві та показує дебют персонажа Джонатана Ке Квана 

Локи также придется снова объединиться с Сильви, она же Леди Локи (София Ди Мартино), которая предала его в финале первого сезона.

Предыдущий трейлер второго сезона «Локи», кстати, побил рекорды и стал крупнейшим дебютным онлайн-трейлером среди всех сериалов на Disney+ с 80 миллионами просмотров.

Интересно, что на фоне протестов сценаристов и актеров Marvel перенесла почти все релизы, кроме «Локи», который выйдет четко по графику – 6 октября. Новые эпизоды (их всего 6) будут выходить на Disney+ еженедельно.

  • Вышедший в 2021 году первый сезон «Локи» стал хитом как для фанатов, так и для критиков. Сериал был номинирован на шесть премий «Эмми». Персонаж Локи впервые появился в «Торе» 2011 года, и с тех пор его в киновселенной Marvel играет Том Хиддлстон.
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