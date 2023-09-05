Тизер-трейлер нового сезона «Локи» таскает Тома Хиддлстона через время и пространство

Скандинавский бог-шутник в исполнении Тома Хиддлстона возвращается, чтобы остановить могущественного злодея и спасти вселенную. К счастью, он не останется одиноким в этом путешествии.

Мобиус М. Мобиус (Оуэн Уилсон) – дружелюбный агент Управления временных аномалий (TVA), помогавший хаотическому главному герою во время его путешествия в первом сезоне, вернется для новых эпизодов. Но поскольку Локи попал в совсем другую временную шкалу к тому времени, когда первая часть подошла к концу – неизвестно, является ли Мобиус, показанный в новом тизере, тем, кого зрители знают и любят, или это совсем другая версия персонажа. Помимо возвращения Уилсона, к актерскому составу сериала присоединился Джонатан Ке Кван в роли Уробороса, техника TVA.

Локи также придется снова объединиться с Сильви, она же Леди Локи (София Ди Мартино), которая предала его в финале первого сезона.

Предыдущий трейлер второго сезона «Локи», кстати, побил рекорды и стал крупнейшим дебютным онлайн-трейлером среди всех сериалов на Disney+ с 80 миллионами просмотров.

Интересно, что на фоне протестов сценаристов и актеров Marvel перенесла почти все релизы, кроме «Локи», который выйдет четко по графику – 6 октября. Новые эпизоды (их всего 6) будут выходить на Disney+ еженедельно.