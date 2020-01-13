У Google теперь есть научно-исследовательский центр в Украине





Как стало известно AIN.ua из собственных источников, Google «открыла» в Украине свой первый научно-исследовательский центр. Подразделение было сформировано на базе компании CloudSimple с офисом в Киеве, которую Google купила в ноябре 2019 года.

Как сообщается, с начала 2020 года сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google, который до этого момента занимался сугубо работой с местными рекламодателями. Теперь же киевский офис Google является 3-м из 8 представительств американской компании в регионе CEE (Центральная и Восточная Европа) с R&D центром. Два других — Google Польша и Google Венгрия. Примечательно, что Google Россия остался без НИОКР центра в 2014 году после принятия очередных «улучшений» для иностранных компаний.

Увы, чем конкретно будет заниматься команда новоиспеченного R&D центра Google, пока доподлинно неизвестно.

В комментарии ITC.ua пресс-служба Google Украина подтвердила факт покупки, сославшись на ноябрьский пресс-релиз.

«Мы можем подтвердить, что CloudSimple присоединился к Google Cloud, что поможет нам в работе по улучшению интегрированного решения для миграции VMware за счет расширения поддержки и добавления новых возможностей для пользователей. Больше информации на нашем блоге».

CloudSimple специализировалась на обслуживании виртуальных инфраструктур на базе технологий VMware, признанного лидера на рынке систем виртуализации. В частности, она продвигала ПО для удобного переноса виртуальных машин с физических серверов в публичные облака, такие как Google Cloud или Microsoft Azure. Сохранится ли поддержка конкурирующего облака Microsoft Azure, пока неясно.

Основатель CloudSimple — американский предприниматель Гуру Пангал, который открыл бизнес в 2016 году. Еще одна его компания StorSimple, разрабатывающая гибридное облако для хранения данных, была продана в 2012 году Microsoft.

Всего у CloudSimple на момент покупки было 3 офиса: в Бангалоре, Киеве и главный — в Санта-Клара, Калифорния. Киевский офис находится в БЦ «Астарта»; по данным AIN.UA там работает около 30 человек. ООО «КЛАУДСІМПЛ УКРАЇНА» было зарегистрировано в августе 2018-го. До этого компания находилась на аутстаффе в Ciklum, как следует из более старых вакансий. Сейчас у компании есть 4 вакансии в Киеве. Основной стек технологий — Golang, Kubernetes, Cassandra, Kafka, Java и Python.

Источник: AIN