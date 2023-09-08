В тюрьму за игровые видео на YouTube. В Японии 53-летний блогер получил 5 лет тюрьмы условно и штраф ¥1 млн

История о японце, недавно арестованном за монетизацию игровых видео на YouTube, получила продолжение — Сендайский окружной суд (судья Коичи Накамура) вынес приговор по делу о нарушении авторских прав и назначил 53-летнему летсплейщику Синоби Йосиди 5 лет условного заключения и дополнительно штраф ¥1 млн (около $6785), сообщает The Verge и IGN со ссылкой на японский сайт Asahi Shimbun.

Сама история примечательна прежде всего тем, что это первый случай в стране, когда суд вынес обвинительный приговор за подобный проступок. Причем предварительно обвинение настаивало на более строгом наказании для пожилого ютубера – 2 года реального заключения вместо условного срока.

Японец получил судебный иск за публикацию на YouTube игровых видео с целью дальнейшей монетизации и заработка, а именно он загружал геймплейные ролики визуальной новеллы Steins; Gate: My Darling’s Embrace и видео со сжатым переводом эпизодов аниме Steins; Gate и Spy x Family. Именно монетизация этих видео в целях заработка подпадает под нарушение в соответствии с японским законодательством в сфере авторского права. По крайней мере, такова позиция японской антипиратской ассоциации CODA (японская ассоциация по защите авторских прав). Помимо нарушения авторских прав, CODA обвинила японского летсплейщика в «незаконной» публикации спойлеров.

Это был «случай злонамеренной публикации видеороликов, содержащих содержимое и развязки (спойлеры) без разрешения правообладателей», — заявили в CODA, «и незаконное получение рекламных доходов путем нарушения авторских прав». В суде Йосида полностью признал свою вину, добавив, что только хотел «привлечь внимание пользователей к своему хобби».

Отмечается, что сторона обвинения назвала действия Йосиды «злонамеренным актом, препятствующим созданию контента», поскольку портит потребителям впечатление и отражает любое желание покупать игру или аниме.