UAnimals выпустили социальную рекламу — в ней снялся Саурон из «Властелина колец» и орки, которые просят не оскорблять их, называя так россиян

Украинская зоозащитная организация по спасению и защите бездомных животных UAnimals выпустила социальный ролик с участием исполнителя роли Саурона в трилогии «Властелин колец» Сала Бейкера. В коротком видео актёр отметил, что был шокирован абсолютным злом, с которым столкнулись украинцы. Также он обращается со словами поддержки к украинцам.

В то же время орки в видео просят не называть русских орками, потому что такое сравнение оскорбляет их народ. Отмечается, что настоящие орки, в отличие от россиян, не прибегают к варварским методам ведения войны. Орки не будут целиться в женщин и детей, а также совершать другие недостойные действия, обычные для россиян.

«Мы воины, а не какой-то мусор», – говорит настоящий орк в ролике.

Сала Бейкер призывает поддержать проект UAnimals, спасающий животных от войны. Орки с удивлением и отвращением констатируют, что россияне обстреливают зоопарки и убивают беззащитных животных. Россияне не орки, они значительно хуже – просто ублюдки и изверги.