Uber Eats запустился в Виннице, которая стала пятым городом присутствия сервиса в Украине

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Сегодня, 9 апреля 2020 года, компания Uber объявила о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в пятом городе Украины — Виннице. Начиная с 10:00 жители Винницы могут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать блюда из местных ресторанов города одним нажатием кнопки.

На этапе запуска партнерами Uber Eats стали более 30 винницких ресторанов, среди которых такие популярные в Виннице рестораны и кафе как 7 AM, «Булки», «Библиотека», «Теремок», «Гости», Гастропаб «Батискаф», Igogo, Pan Cake.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 часов, в центре города и таких жилых районах, как Вишенка, Подолье, Корея, Старый Город и Замостянский. Стоимость доставки составит 40 грн, без ограничений по сумме минимального заказа. По случаю запуска сервиса в Виннице, первые две недели (до 23 апреля включительно) Uber Eats также предлагает бесплатную доставку на неограниченное количество заказов для новых пользователей сервиса Uber Eats. Для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод freevinnytsia.

«Ввиду того, что все больше клиентов предпочитают оставаться дома, мы работаем над тем, чтобы предложить ресторанам по всей Украине простой, быстрый, недорогой способ и новые возможности для расширения своего бизнеса с Uber Eats. Не предъявляя никаких требований по эксклюзивности для партнеров и предлагая клиентам бесплатную доставку, мы хотим внести свой вклад в помощь местным сообществам пережить это трудное время», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

С момента своего запуска в Украине год назад, Uber Eats уже работает в Киеве (включая Троещину), Львове, Одессе и Харькове и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

Напомним, что Uber в Украине и мире собирается временно блокировать учетные записи водителей, пассажиров, курьеров и клиентов, зараженных COVID-19. В свою очередь в нашей стране сервис ввел ряд «антикоронавирусных» мер, включая бесплатную (по промокоду) и бесконтактную доставку, отказ от регистрационных сборов для ресторанов, чаевые курьерам и т.п.

Источник: Uber Eats