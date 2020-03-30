Uber Eats наконец расширил зону доставки в Киеве на Троещину и Воскресенку

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Сегодня, 30 марта 2020 года, сервис Uber Eats наконец расширил зону доставки в Киеве, запустив сервис на Троещине и Воскресенке. Среди доступных ресторанов для жителей этиих массивов — Піца 33 & Суші 33, Кафе Песто, Vesuvio Pizza и HOLLYFOOD.

«Мы видели большой спрос на запуск нашего сервиса со стороны жителей Троещины и Воскресенки, и, поскольку многие люди сейчас работают из дома, мы решили увеличить площадь доставки в Киеве. Это одна из практических мер по поддержке сообщества в Киеве», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

После старта работы Uber Eats на Троещине и Воскресенке число партнеров-ресторанов в Киеве достигло более 1100, а зона доставки составила более 110 кв. км. Напомним, что до 31 марта включительно Uber Eats предлагает всем пользователям приложения бесплатную доставку (код для Киева: KYIVDELIVERYMARCH).

“Так как все больше клиентов предпочитают оставаться дома, мы работаем над тем, чтобы предложить ресторанам простой, быстрый, недорогой способ и новые возможности для расширения своего бизнеса с Uber Eats. Не предъявляя никаких требований по эксклюзивности для партнеров и предлагая клиентам бесплатную доставку, мы хотим внести свой вклад в помощь местным сообществам пережить это трудное время”, — добавил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

С момента начала работы Uber Eats в Украине, который произошел год назад, сервис уже запустился в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и на данный момент сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

Неделю назад Uber Eats ввел в Украине «антикоронавирусные» меры, включающие бесплатную бесконтактную доставку, отказ от регистрационных сборов, чаевые курьерам и т.д. При этом сервис оставил за собой право временно блокировать учетные записи водителей, пассажиров, курьеров и клиентов, зараженных COVID-19.

Источник: Uber Eats