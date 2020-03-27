Uber в Украине и мире собирается временно блокировать учетные записи водителей, пассажиров, курьеров и клиентов, зараженных COVID-19

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Недавно сервис Uber рассказал об «антикоронавирусных» мерах в Украине, куда вошли бесплатная бесконтактная доставка еды, отказ от регистрационных сборов для ресторанов, чаевые курьерам и другие нововведения. Теперь же на официальной странице компании, посвященной коронавирусу COVID-19 появилась дополнительная информация, согласно которой Uber может временно блокировать аккаунты водителей, пассажиров и контактирующих с ними особ, зараженных SARS-CoV-2 (COVID‑19).

«Безопасность и здоровье всех пользователей Uber — наш приоритет. Мы активно отслеживаем ситуацию, связанную с коронавирусом (COVID-19) и принимаем соответствующие меры для защиты наших сообществ. Мы организовали команду, которая круглосуточно помогает органам здравоохранения реагировать на эпидемию. Сотрудничая с этими учреждениями, мы можем временно приостанавливать учетные записи клиентов и водителей, зараженных вирусом COVID-19, или лиц, имевших контакт с ними. Мы также консультируемся с эпидемиологом, чтобы действовать на основании медицинских рекомендаци».

Также в сервисе объявили о финансовой помощи пострадавшим водителям и курьерам, которые не могут работать из-за заражения или рекомендованной самоизоляции.

«Водители и курьеры, которым поставили диагноз COVID-19 или которым органы здравоохранения посоветовали самостоятельно изолироваться, будут получать финансовую помощь максимум 14 дней, пока их учетные записи будут неактивны. Мы уже оказали помощь водителям-партнерам в зонах эпидемического поражения и внедряем соответствующие меры по всему миру».

В компании также отметили, что стараются обеспечить своих водителей средствами дезинфекции, чтобы помочь им поддерживать автомобили в чистоте.

Напомним, что такси-сервисы Uber и Bolt бесплатно перевозят украинских врачей к месту работы во время карантина в Украине.

Источник: Uber