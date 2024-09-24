В Assassin’s Creed Shadows будет система строительства баз, которая напоминает The Sims

IGN China случайно опубликовали дневник разработчиков, в котором можно увидеть новую функцию Assassin’s Creed Shadows — систему строительства базы.

Система строительства в Shadows напоминает популярный симулятор жизни The Sims. Игроки смогут размещать дома, украшения и прокладывать дорожки. По словам разработчиков, это добавит элемент творчества и релаксации к напряженному геймплею.

В отличие от предыдущих игр серии, где игроки имели ограниченные возможности для развития базы, Shadows предлагает полноценный симулятор градостроительства. Например, в Assassin’s Creed Valhalla игроки развивали поселение Рейвенсторп, но не могли его существенно изменять.

Разработчики объясняют новую функцию, как способ отобразить приключения игрока. По их словам, это позволит «увидеть, как игроки создают жизнь во время своего приключения». Они также отмечают, что Assassin’s Creed — это не только о боях.

Полный масштаб возможностей для персонализации базы станет известен только после выхода игры в ноябре. Однако уже сейчас разработчики называют Shadows «самой продвинутой» игрой в серии, учитывая новую систему строительства и другие особенности.

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Источник: Gamesradar