Ubisoft закрывает Tom Clancy’s Elite Squad спустя год после запуска — серверы игры отключат 4 октября

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Ubisoft решила закрыть Tom Clancy’s Elite Squad — вышедшее сегодня обновление станет последним для проекта, который прекратит свое существование 4 октября. В этот день Ubisoft отключит серверы неудавшегося мобильного экшена, после чего игра перестанет запускаться.

«С большим сожалением сообщаем вам, что больше не будем выпускать новый контент для Elite Squad. Сегодняшнее обновление станет последним, и 4 октября 2021 года мы отключим серверы. Это было непростое решение, но после изучения нескольких вариантов с нашими командами мы пришли к выводу, что проект более не является жизнеспособным. из заявления Ubisoft

В компании подчеркнул, что со своей стороны приложили максимум усилий, упомянув выпуск 2-го сезона, и поблагодарили сообщество за поддержку.

Tom Clancy’s Elite Squad — экшен-RPG c PvP-режимом «5 на 5» и персонажами из франшизы Tom Clancy’s вышел на iOS и Android в августе 2020 года. Таким образом, проект продержался всего год.

Но свято место пусто не бывает. Буквально на днях Ubisoft анонсировала мультиплеерный шутер от первого лица Tom Clancy’s XDefiant, который будет распространяться по условно-бесплатной модели.