Ученые говорят, что Земля таки могла быть плоской — но очень-очень давно

Плоскоземельцы может и были в чем-то правы, но опоздали на несколько миллиардов лет. Ученые из Университета Центрального Ланкашира в новом исследовании обнаружили, что новообразованные планеты могут принимать плоскую форму, прежде чем «округлиться».

Известно, что планеты образуются из протопланетных дисков — колец пыли и газа, окружающих звезды. Однако сам процесс до сих пор вызывает много дискуссий: самая распространенная из теорий ссылается на процесс аккреции ядра, когда частицы пыли начинают «слипаться», образуя все большие и большие объекты, пока не перерастут в планеты; и менее принятая, которая говорит о нестабильности диска, который якобы охлаждается и распадается на частицы, которые затем становятся планетами.

В новом исследовании ученые разработали суперкомпьютерное моделирование формирования планет с целью исследовать, какую форму они могут принимать в «юном возрасте».

«Мы изучаем формирование планет в течение длительного времени, но никогда раньше не проверяли, какую форму они принимают в начале», — говорит доктор Димитрис Стамателлос. «Мы всегда считали, что они сферические».

В ходе исследования ученые заметили, что при методе дисковой нестабильности планеты не растут наружу равномерно, оставаясь все время в форме сферы, а имеют тенденцию собирать больше материала на своих полюсах, чем на экваторах, растягиваясь в «сплюснутый сфероид», который имеет несколько плоскую, овальную форму — и только со временем принимают привычную сферическую форму.

Пока такие результаты показывают лишь симуляции, однако ученые говорят, что дальнейшие наблюдения за молодыми планетами помогут подтвердить или полностью опровергнуть метод дисковой нестабильности формирования планет.

Исследование принято к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics Letters.

Источник: New Atlas