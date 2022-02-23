Ученые создали простых и дешевых роботов ElectroVoxel, способных менять форму в космосе

Группа ученых из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института (MIT) и Университета Калгари создала систему модульных роботов, способных принимать различные формы. Роботы ElectroVoxel не имеют двигателей или движущихся частей, они просто используют электромагниты для перемещения друг вокруг друга, сообщает Engadget.

Каждое ребро этих роботов в форме куба представляет собой электромагнитный ферритовый сердечник, обернутый медной проволокой. Длина каждой стороны ElectroVoxel составляет около 60 миллиметров, а общая стоимость изготовления робота составляет всего 60 центов.

Форма робота меняется, когда происходит изменение полярности магнита. Печатные платы и электроника внутри каждого концентратора контролируют направление тока от каждого электромагнита.

Для управления роботами используется программный планировщик для планирования реконфигураций. Разработчики говорят, что можно выделить определенные магниты для контролирования скорости движения куба и следить за тем, чтобы они не сталкивались друг с другом. Тысячу роботов можно контролировать одновременно и заставить их принимать любую форму, которую хочет пользователь.

Исследователи говорят, что эти роботы могут быть использованы для изменения и создания структур в открытом космосе, а также для изменения инерционных свойств космического корабля, что поможет снизить потребность в дополнительном топливе для реконфигурации.

Группа ученых надеется, что в конечном итоге роботов можно использовать в космосе для наращивания или замены конструкций, а также для помощи астронавтам.

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Исследователи также надеются использовать роботов и обычных условиях, а не только в космосе, но чтобы они правильно работали в условиях земной гравитации, им потребуется более глубокое моделирование и оптимизация.

Ранее в MIT создали низковольтные искусственные мышцы для крошечных дронов, которые могут поднимать предметы почти в три раза тяжелее себя.