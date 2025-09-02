Ученые создали перекати-поле для Луны: робот пройдет там, где застрянут другие

Разработчики из Техасского университета A&M под руководством Роберта Эмброуза работают над созданием робота в виде шара для исследования Луны.

В отличие от традиционных роверов с колесами для перемещения, новая роботизированная система в виде шара просто будет катиться по неровной лунной поверхности. Проект RoboBall начал разрабатываться NASA еще в 2003 году.

После того, как Роберт Эмброуз попал в лабораторию робототехники и проектирования автоматики в Техасском университете, вместе со студентами Риши Джангейлом и Дереком Правечеком он возродил проект RoboBall и получил финансирование от университета.

Разработчикам удалось создать прототипы RoboBall II и RoboBall III, предназначенные для изучения того, как сферические роботы могут быть использованы для исследования поверхности Луны. В частности, RoboBall II имеет диаметр 61 см. Он состоит из мягкой внешней оболочки, а внутри содержит систему-двигатель из маятника и двигателей, закрепленных на оси.

Раскачиваясь, маятник передает импульс сфере, заставляя ее катиться в нужном направлении, меняя угол наклона. По результатам испытаний аппарат успешно двигался по траве, гравию, песку и даже по воде со скоростью до 32 км/ч.

RoboBall III представляет собой усовершенствованную версию RoboBall II диаметром 183 см. Он предназначен для более практичного использования и может нести полезную нагрузку, включая камеры, датчики и инструменты для взятия образцов. Он движется так же как и RoboBall II, а также может сдуваться и надуваться, изменяя сцепление с поверхностью и обеспечивая возможность работы на различных поверхностях с низкими показателями износа.

Далее разработчики планируют проведение полевых испытаний на пляжах в Галвестоне. Они хотят отработать возможность аппарата переходить с воды на сушу. Кроме того, команда изучает возможности наземного применения, включая поисково-спасательные операции.

«Представьте себе рой таких шаров, запущенных после урагана. Они могли бы картографировать затопленные районы, находить выживших и доставлять важные данные — и все это без риска для человеческих жизней», — отмечает Риши Джангейл.

