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Учёный NASA объяснил, почему погодные условия на Земле становятся всё более экстремальными

Учёный NASA объяснил, почему погодные условия на Земле становятся всё более экстремальными

Учёный NASA объяснил, почему погодные условия на Земле становятся всё более экстремальными


В июле в Китае и Западной Европе наблюдались стихийные бедствия. То количество дождей, которое обычно выпадало в течение от нескольких месяцев или даже года, выпало на протяжении нескольких дней, вызвав наводнения, которые смывали с фундамента целые дома. В июне в обычно мягких регионах на юго-западе Канады и тихоокеанском северо-западе США наблюдались высокие температуры, сравнимые с показателями в калифорнийской пустыне Долины Смерти. Сильная жара вызвала деформацию дорог и расплавила силовые кабели.

Новый доклад ООН свидетельствует, что человеческая деятельность и потепление усиливают климатический кризис и экстремальные погодные явления. Сжигая ископаемое топливо и выбрасывая в атмосферу парниковые газы, нагревающие планету, люди сами создают более опасные погодные явления. Согласно недавним исследованиям, столь экстремальные погодные условия, о которых говорилось выше, были бы «практически невозможны» без изменения климата.

Один из авторов доклада – учёный-физик Института космических исследований имени Годдарда NASA Алекс Руан – более подробно пояснил, какие условия усиливают экстремальные погодные явления, и почему учёные стали намного лучше видеть «человеческий след» в каждой погодной катастрофе.

В новом отчёте ООН многие изменения экстремальных погодных условий связываются с более интенсивным круговоротом воды. При этом затрагиваются многие объекты – от океанов до атмосферы, включая облака, льды, реки, озёра, грунтовые воды, а также движение этих объектов и перенос воды с места на место. Когда речь идёт об интенсификации круговорота воды, подразумевается, что всё движется быстрее. Воздух быстрее вытягивает влагу из океанов и суши. Он переносит больше влаги с места на место по планете. А когда идёт дождь, он может просто лить стеной. При этом в системе наблюдается больше энергии. И с повышением температуры общее количество влаги, которую пытается удерживать воздух, увеличивается. Это означает, что когда случается шторм, в воздухе появляется больше влаги, что вызывает сильный ливень. Это также означает, что когда воздух движется над регионом, он может быстрее всосать больше влаги из земли. Таким образом, одно и то же явление приводит как к более интенсивным дождям, наводнениям и осадкам, так и к более суровым засухам, когда они случаются. При этом подобные явления, такие как засухи или ливни, влияют не только на сельское хозяйство, но и на целые местные экосистемы, а также на водные ресурсы и инфраструктуру, такую ​​как электростанции, дороги и здания.

Зачастую определённый набор климатических условий может привести к двум экстремальным погодным проявлениям одновременно. Так, например, жара и засуха часто сопутствуют одна другой. По мере того, как условия становятся суше, весь солнечный свет и тепловая энергия уходят на нагревание воздуха. Это укрепляющий цикл, который может сделать жаркие и сухие условия ещё более экстремальными.

Учёные видят общую картину такой, что изменение климата влияет на все регионы на Земле. При этом уже наблюдаются различные типы климатических изменений. И по мере дальнейшего изменения климата эти сдвиги становятся более выраженными и распространенными.

Также наблюдается переход погодных условий от одной крайности к другой. Вода движется быстрее, поэтому при наступлении влажной погоды она может быть чрезвычайно мокрой, а вслед за этим может наступить сухое состояние, которое может быстро стать экстремально засушливым. Такой переход от чрезвычайно влажных к засушливым условиям может создавать неприятные условия для жизни людей и наносить урон экосистемам. И в отчёте ООН показана связь между человеческой деятельностью и такими погодными явлениями.

В процессе анализа такой взаимосвязи учёные сравнивают вероятность того, что экстремальные события могут происходить без человеческого влияния, с вероятностью того, что это событие произойдёт, учитывая влияние человечества на климат. Учёные используют записи наблюдений и специальные модели, чтобы посмотреть, какими были условия до существенного человеческого влияния. Для этого используются данные доиндустриального состояния – до промышленной революции и изменений в землепользовании, которые приводили к выбросам парниковых газов и другим климатическим изменениям. Также в выявлении связей способствуют новые достижения в методологии и рост вычислительных способностей компьютерной техники. Кроме того, используется метод дистанционного зондирования для наблюдения за удалёнными регионами, где нет метеостанций. Наконец, есть модели, которые предназначены для интеграции нескольких типов наблюдений в одну физически согласованную систему, чтобы учёные могли понять и заполнить пробелы между этими наблюдениями.

Источник: The Verge

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