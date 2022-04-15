Украина может получить от США ударные беспилотники MQ-9 Reaper, существенно превосходящие имеющиеся TB-2 Bayraktar и способные изменить баланс сил в войне

Как сообщает Forbes, Украина ведёт переговоры о закупке тяжёлых ударных беспилотников MQ-9 Reaper, которые могут изменить баланс в российско-украинской войне. MQ-9 Reaper – это основной разведывательно-ударный БПЛА ВВС США.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

Украинские официальные лица встретились в Вашингтоне с представителями компании General Atomics, которая занимается производством этого беспилотника. Хотя правительство США должно было бы одобрить продажу таких БПЛА, маловероятно, что переговоры между Украиной и американским оборонным подрядчиком состоялись бы без согласования с администрацией Байдена. Как заявил представитель General Atomics К. Марк Бринкли, при поддержке правительства США эти БПЛА могут оказаться в руках украинских военных «в считанные дни», а пилоты смогут быстро обучиться.

MQ-9 Reaper может кардинально изменить ход военных действий в Украине, где беспилотники стали одним из наиболее эффективных видов оружия против российских бронетанковых колонн. Сейчас ВСУ успешно используют TB-2 Bayraktar. Оснащённые ракетами с лазерным наведением, «Байрактары» уничтожили большое количество российских танков, артиллерийских систем и зенитных орудий. Однако MQ-9 Reaper по многим параметрам превосходит турецкий беспилотник, и может ещё более эффективно использоваться для уничтожения оккупационных войск рф.

Начнём с того, что MQ-9 Reaper крупнее TB-2 Bayraktar, имеет больший радиус действия, выше и быстрее летает и может нести больше полезной смертоносной нагрузки. Основные характеристики двух БПЛА представлены в следующей таблице.

ТТХ MQ-9 Reaper и TB-2 Bayraktar

Модель TB-2 Bayraktar MQ-9 Reaper Длина 6,5 м 11 м Размах крыла 12 м 20 м Мощность двигателя 100 л.с. 910 л.с. Максимальная взлётная масса 650 кг 4760 кг Грузоподъёмность 150 кг 1700 кг Максимальная скорость 222 км/ч 400 км/ч Крейсерская скорость 130 км/ч 250 км/ч Потолок 8200 м 15000 км Дальность 150 км 1900 км Автономность до 27 ч до 27 ч Вооружение 4 точки подвески для боеприпасов весом 6,5, 16, 22 или 37,5 кг 6 точек подвески:

· 2 внутренние по 680 кг

· 2 посередине крыла по 230-270 кг

· 2 консольные по 68-91 кг Цена $1-2 млн $32 млн

Отметим, у MQ-9 Reaper имеется версия ER (extended range) с расширенным до 2575 км дальностью полёта. Таким образом, американский беспилотник можно использовать из глубокого украинского тыла. Также есть возможность наносить им удары по тылу российских войск или использовать его для разведки. В случае необходимости, он может и до Москвы долететь.

Вместе с тем есть и пара ложек дёгтя. Пока что MQ-9 Reaper использовался в военных конфликтах в Афганистане, Ираке и Сирии, где у противника отсутствовала серьёзная ПВО. Сверхзвуковые российские реактивные истребители и средства ПВО могут стать проблемой для тихоходных беспилотников.

Также нужно отметить, что MQ-9 Reaper стоит значительно дороже, чем TB-2 Bayraktar. Однако если США согласятся оплатить поставку БПЛА производства General Atomics, это позволит существенно усилить украинскую армию, и ВСУ будет проще отправлять технику оккупантов навстречу достигшему цели русскому военному кораблю.

Источник: Forbes