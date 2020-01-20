Украина опустилась на 3 позиции в рейтинге наиболее инновационных стран мира по версии Bloomberg





Накануне открытия международного экономического форума в Давосе был опубликован ежегодный рейтинг наиболее инновационных стран мира по версии Bloomberg. Этот рейтинг выходит уже восьмой год подряд. Он оценивает инновационность экономик на основании ряда критериев, таких как расходы на НИОКР по отношению к ВВП, продуктивность, процент инновационных компаний в общем числе предприятий, число научных работников на миллион жителей, добавленная стоимость производства по отношению к ВВП, процент выпускников вузов в общем числе выпускников среднеобразовательных учреждений и патентная активность.

В этом году в рейтинге произошла смена лидера – впервые за 6 лет. Германия набрала 88,21 балла и вышла на первое место, опередив Южную Корею (88,16 балла). Третью строчку рейтинга занял Сингапур (87,01 балла), поднявшись сразу на 3 позиции. В пятёрку лучших стран также вошли Швейцария (без изменений) и Швеция (+2 позиции).

Среди прочих особенностей рейтинга 2020 года можно выделить тот факт, что Япония выпала из ТОП10 инновационных экономик (12-е место, снижение на 3 позиции), а Китай поднялся на одну строчку и теперь входит в 15 лучших. Наиболее существенный рост продемонстрировала Словения, которая поднялась сразу на 10 позиций и теперь занимает 21 строчку рейтинга. Её успех обусловлен улучшенной патентной активноcти. Ещё заметный прогресс продемонстрировали Чили (+7 позиций), Греция, Латвия и Аргентина (+5 позиций). Больше всех потеряла Новая Зеландия, опустившаяся на 5 позиций до №29 на фоне снижения производственных показателей с добавленной стоимостью.

Однако для Украины рейтинг 2020 года оказался провальным. К сожалению, наша страна опустилась в рейтинге на 3 позиции по сравнению с результатом прошлого года и теперь занимает 56-ю строчку рейтинга. Ниже неё расположились только Вьетнам (который напротив, поднялся на 3 позиции), а также Египет, Казахстан и Макао, которые в прошлом году не ранжировались из-за слишком низких результатов. Ещё один новичок рейтинга – Алжир – смог не только войти в рейтинг 60 наиболее инновационных стран мира, но он сразу же занял 49-строчку рейтинга, опередив Украину.

Напомним, рейтинг самых инновационных стран мира по версии Bloomberg включает только 60 наиболее развитых экономик, а не все страны мира. Хотя на этапе подготовки рейтинга оценки присваиваются более чем 200 странам. Все страны анализируются по десяткам критериев в рамках семи категорий.

Источник: Bloomberg