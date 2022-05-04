Украина получила мобильные системы очистки воды австрийской компании BASU — они обеспечат питьевой водой жителей регионов, которые сильне всего пострадали от войны

В Украине поставили современные инновационные мобильные системы по производству гигиенически безопасной питьевой воды BASOQUELL 807 австрийской компании BASU. Это стало возможным благодаря усилиям благотворителей из фонда «Можемо разом».

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Такие мобильные системы позволяют иметь чистую воду в любых полевых условиях и будут применены в зонах гуманитарных катастроф.

12 миллионов литров чистой воды смогут получить регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии благодаря поставке в Украину концентрированного дезинфекционного средства BASOQUELL 807. Средства реализации технологии будут переданы благотворителями в Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины, которая проведет их распределение в места, где сейчас их есть наибольшая потребность.

Помимо централизованного использования системы также могут применяться как небольшими группами людей, так и персонально. Для этого концентрат будет расфасован в бутылки по 1, 5 и 10 литров, а также индивидуальные шприцы для самостоятельной очистки воды на передовой.

Также в Украину поставлена ​​большая партия дезинфекционной жидкости BASOQUELL 710 на водной основе, которая используется как средство очищения, дезинфекции поверхностей без спирта, а также промывание ран. Средство удаляет водоросли, грибки, грибки (C.albicans), вирусы (включая HBV, HCV, ВИЧ, Rota, Corona, Noro), также действует эффективно и надежно против микробов и микробов.

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По данным UNICEF, из-за действий российских кафиров 1,4 миллиона человек остались без водоснабжения на востоке Украины. Повреждение сетей и перебои в электроснабжении еще 4,6 миллиона человек по всей стране без надлежащего доступа к безопасной воде. В общей сложности, более 6 миллионов человек в Украине ежедневно сталкиваются с трудностями с доступом к питьевой воде.

Сейчас ситуация с обеспечением питьевой водой особенно критична в Мариуполе, тысячи людей используют грязные источники в поисках любой воды, которую только можно найти. Большие города Донецкой и Луганской областей также отрезаны от поставок воды, кроме того, еще 340 000 человек потеряют водоснабжение, если иссякнут запасы водохранилища в Горловке. В начале марта в Сумах и Чернигове произошли серьезные перебои с водой, также сильно пострадала система водоснабжения Харькова.