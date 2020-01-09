Украинцы отказались от российских почтовых сервисов в пользу Gmail [Исследование «ПриватБанка»]
Сотрудники «ПриватБанка» провели небольшой анализ, результаты которого позволяют оценить, как за последние пять лет изменились предпочтения украинцев в сервисах электронной почты.
Напомним, в последней раз «ПриватБанк» делился статистикой в конце 2014 года, до введения санкций против российских компаний и запрета их сервисов и продуктов. Тогда 64% всех украинцев из числа клиентов банка пользовались российскими почтовыми сервисами, на долю украинских почтовиков приходилось 14%, примерно столько же использовали популярный сервис Google Gmail.
В свежую выборку вошло более 6,5 млн электронных адресов клиентов. Как изменилась расстановка сил — примерно так, как и можно спрогнозировать. По состоянию на начало января 2020 года 67,2% клиентов используют Gmail, украинскими сервисами электронной почты пользуются 13%, еще 13,7% продолжают использовать российские почтовые сервисы.
Понятно, что эта выборка ограничена только клиентской базой «ПриватБанка», но маловероятно, что общая картина, учитывая тенденции и популярность Gmail, будет сильно отличаться.
Источник: «ПриватБанк»