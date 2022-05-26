Украинцы снова могут записываться в очередь на оформление паспортов онлайн

В Украине частично возобновляет работу онлайн-сервис «Электронная очередь» для оформления паспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook.

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Пока сервис работает не во всех регионах и подразделениях ДМС. Также Служба предупреждает о возможных задержках при обслуживании, связанных с ситуацией безопасности, воздушными тревогами, изменениями в графике и т.д. В ведомстве призывают с пониманием отнестись к ситуации, ведь идет война.

В настоящее время к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины:

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Житомирская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Киевская

Львовская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская.

С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

О любых изменениях в работе сервиса, а также о подразделениях ГМС, подключенных к «Электронной очереди», Служба обещает информировать на официальном вебсайте и официальной странице ГМС в соцсети Facebook.

С 23 мая в Украине стала доступна услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.