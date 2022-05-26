Украинцы снова могут записываться в очередь на оформление паспортов онлайн

В Украине частично возобновляет работу онлайн-сервис «Электронная очередь» для оформления паспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба в Facebook.
Пока сервис работает не во всех регионах и подразделениях ДМС. Также Служба предупреждает о возможных задержках при обслуживании, связанных с ситуацией безопасности, воздушными тревогами, изменениями в графике и т.д. В ведомстве призывают с пониманием отнестись к ситуации, ведь идет война.
Где работает «Электронная очередь»
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Житомирская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Львовская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская.
С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для подачи документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
О любых изменениях в работе сервиса, а также о подразделениях ГМС, подключенных к «Электронной очереди», Служба обещает информировать на официальном вебсайте и официальной странице ГМС в соцсети Facebook.
С 23 мая в Украине стала доступна услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
В Украине с сегодняшнего дня загранпаспорт и ID-карту можно оформить одновременно