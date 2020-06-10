Украинец ввез в страну Tesla Model S, вдвое занизив его стоимость. Суд постановил изъять электромобиль в пользу государства и наложить штраф в размере 1 млн грн





Два года назад житель Черновицкой области ввез в Украину электромобиль Tesla Model S, более чем вдвое занизив его стоимость. После долгих разбирательств суд признал его виновным в нарушении таможенных правил и постановил конфисковать электромобиль в пользу государства и назначил штраф в размере 100% его реальной стоимости, то есть 1,015 млн грн, сообщает сайт Государственной таможенной службы Украины.

Гражданин въезжал в страну 12 августа 2018 года через пункт пропуска «Ужгород». Как основание для перемещения через таможенную границу электромобиля Tesla Model S 2015 года выпуска украинец предоставил документы, согласно которым стоимость транспортного средства составила 15,000 евро. В ходе таможенного контроля у таможенников возникли сомнения в подлинности документов. После обращения к таможенным органам Словакии было установлено, что согласно договору купли-продажи, поданного украинцем словацкому таможенному органу, реальная стоимость электромобиля составляла 32,300 евро (1015196,69 грн).

Таким образом, за предоставление неправдивых данных на товары, которые перемещаются через таможенную границу Украины, ответчика признали винновым в нарушении ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, что по результатам мая текущего года электромобили Tesla впервые обогнали электромобили Nissan по количеству приобретенных украинцами экземпляров, при этом самой популярной стала Tesla Model S с результатом 136 экземпляров. Львиная доля ввозимых в Украину электромобилей относится к б/у и разбитым в авариях экземплярам, которые затем восстанавливаются местными умельцами (еще в 2015 году в страну ввозили десятки «битков» Tesla, в данный момент это количество заметно выросло).

Источник: AIN.UA, Государственная таможенная служба Украины