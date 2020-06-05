«Tesla впервые обогнала Nissan»: В мае украинцы приобрели 940 электромобилей, что в 1,5 раза больше результатов прошлого года (с начала года в Украину ввезли 2700 электромобилей)

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После провального из-за карантина апреля (было оформлено всего 38 электромобилей) спрос на электрические средства передвижения начинает восстанавливаться, сообщает Укравтопром. В результате за май текущего года украинцы поставили на учет 943 электромобиля, что на 300 штук больше, чем годом ранее.

Из этого количества легковых электромобилей оказалось 915 штук, коммерческих – 28 штук. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос в полтора раза, а на коммерческие — снизился на 15%.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием. Основную массу, как и в прошлом году, составили электромобили модели Renault Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано 22 единицы.

В тоже время, в регистрациях легковых электромобилей присутствовали новые машины, но их было всего 60 штук, а большую часть (855 штук) составили подержанные автомобили.

Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf — в прошлом месяце сразу 282 электромобиля этой модели пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model S — ее выбрали 136 автомобилистов. Также в майскую пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: Tesla Model 3 – 128 штук, Chevrolet Bolt EV – 50 штук; Tesla Model X – 45 штук.

Таким образом, если суммировать результаты всех трех моделей Tesla, то они уже обогнали единственный Nissan — 309 против 282.

Всего же с начала 2020 года в Украине было поставлено на учет 2690 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 2548 легковых авто, 141 коммерческих и 1 электробус.

Напомним, что в апреле в отсутствие бессменного лидера Nissan Leaf на первое место вышел электрокроссовер Audi E-Tron (10 штук), второе-третье места разделили BMW i3 и Porsche Taycan (по 7 штук каждый), далее следовали Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace с одинаковым результатом (по 4 штуки каждый).

Источник: Укравтопром