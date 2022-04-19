UKRAINIAN FARMY — новая игра о российско-украинской войне, где нужно трактором захватывать трофейную российскую технику

Команда разработчиков игр из Украины создала ещё одну игру по мотивам российско-украинской войны. В этот раз игроку предстоит влиться в тракторный батальон, который прославился «конфискацией» большого количества трофейной российской техники.

В игре UKRAINIAN FARMY пользователь может испытать себя в роли одного из самых страшных бойцов на украинском поле боя – украинским трактористом. При этом предстоит пройти испытание на время и противостоять «высокоточным» артиллерийским обстрелам армии оккупантов. Попутно необходимо захватить как можно больше российских танков, грузовиков и БТР. Отмечается, что в настоящее время игра находится в стадии разработки, в дальнейшем планируется добавить больше тракторов и новые карты. Игра доступна для платформ Windows, Linux и macOS.

Игра UKRAINIAN FARMY предлагается для загрузки на платформе itch.io и распространяется за любые пожертвования, в том числе и за криптовалюту. Все собранные средства пойдут на помощь волонтёрам и некоммерческим организациям.