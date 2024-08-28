Ukrainian Games Festival 2024 в Steam установил новый рекорд — событие посетили 1,4 млн пользователей

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Организаторы сравнили количество посетителей с населением Эстонии.

Ukrainian Games Festival 2024, который проходил в Steam 19–26 августа, установил новый рекорд посещаемости. По данным агентства GPT Media, организатора события, страницу фестиваля в течение недели посетили 1,4 млн зарегистрированных пользователей платформы, в прошлом году было 1,3 млн. В этом году фестиваль тоже появился на главной странице Steam.

«Это больше людей, чем население Эстонии, но нашей благодарности хватит на всех. Спасибо всем, кто участвовал в фестивале: разработчикам, блогерам, журналистам и игрокам. Всем, кто делал видео, писал тексты по нашим анонсам, твитил о фестивале для западной аудитории и спорил в комментариях на реддите. Вы — самые лучшие», — говорится в сообщении организаторов события.

Несмотря на завершение тематической распродажи, страница фестиваля остается доступной для пользователей. Они могут добавлять в список желаемого проекты, представленные во время события. Стоит отметить, что в фестивале приняло участие более 450 игр от украинских разработчиков. Среди всего разнообразия также анонсировали девять новых проектов:

Организаторы фестиваля подчеркнули, что UGF 2024 стал их самым масштабным событием в Steam за четыре года проведения. Они анонсировали возвращение Ukrainian Games Festival в следующем году и пообещали новые инициативы для украинских разработчиков. Одну из них планируют представить в скором времени.

Онлайн-інтенсив "Пошук ідеального кандидата за допомогою AI" від Laba. Як оптимізувати рекрутинг-завдання за допомогою Штучного Інтелекту? Розбираємося на практиці у функціоналі AI-інструментів та впроваджуємо їх у робочі процеси. Дізнатись більше

Источник: DOU, Nachasi

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.