Ukrainian Games Festival 2024 в Steam установил новый рекорд — событие посетили 1,4 млн пользователей

Организаторы сравнили количество посетителей с населением Эстонии.
Ukrainian Games Festival 2024, который проходил в Steam 19–26 августа, установил новый рекорд посещаемости. По данным агентства GPT Media, организатора события, страницу фестиваля в течение недели посетили 1,4 млн зарегистрированных пользователей платформы, в прошлом году было 1,3 млн. В этом году фестиваль тоже появился на главной странице Steam.
«Это больше людей, чем население Эстонии, но нашей благодарности хватит на всех. Спасибо всем, кто участвовал в фестивале: разработчикам, блогерам, журналистам и игрокам. Всем, кто делал видео, писал тексты по нашим анонсам, твитил о фестивале для западной аудитории и спорил в комментариях на реддите. Вы — самые лучшие», — говорится в сообщении организаторов события.
Несмотря на завершение тематической распродажи, страница фестиваля остается доступной для пользователей. Они могут добавлять в список желаемого проекты, представленные во время события. Стоит отметить, что в фестивале приняло участие более 450 игр от украинских разработчиков. Среди всего разнообразия также анонсировали девять новых проектов:
- Soul Shuffler — карточный роуглайт, где игрок станет демоном, специализирующимся на душах вещей.
- Comix Zero — соулзлайк-платформер в открытом мире, события которого происходят на страницах комикса.
- BEYONDER — кооперативный хоррор-шутер, сочетающий роуглайк с ужасами в стилистике 90-х годов.
- Whispers of the Void — научно-популярное приключение в VR с увлекательным сюжетом.
- Armageddonica — роуглайк-ARPG для одного игрока, в которой нужно стать во главе небесной армии.
- Boxville 2 — продолжает приключения банок, которые живут в коробочном городе.
- Angelo & Deemon 2: Too Hell of a Quest — point-and-click приключение об Анжело, ищущем славы в Раю.
- Bloody Cleanup — кооперативный хоррор, в котором игроки убирают «кровь и кишки после странных кровавых событий, чтобы получить деньги от своего босса».
- PockeDate! — «карманный» симулятор свиданий.
Организаторы фестиваля подчеркнули, что UGF 2024 стал их самым масштабным событием в Steam за четыре года проведения. Они анонсировали возвращение Ukrainian Games Festival в следующем году и пообещали новые инициативы для украинских разработчиков. Одну из них планируют представить в скором времени.
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