Ukrainian Games – команда Indie Cup запускает ресурс об украинской игровой индустрии

Команда Indie Cup анонсировала новый проект под названием Ukrainian Games. Планируется, что это будет полноценный хаб украинского геймдева, где разработчики смогут демонстрировать свои проекты.

По задумке команды Indie Cup, Ukrainian Games станет полноценной витриной для разработчиков игр, где будут размещаться блоги, интересные материалы и онлай-события. На этом портале заинтересованные люди смогут показать свою игру, рассказать о своей компании, взять участие в онлайн-мероприятиях или попытаться найти работку в сфере разработки игр.

Ми анонсуємо Ukrainian Games 🇺🇦 🎮 Це новий проєкт команди Indie Cup — хаб та вітрина геймдеву України, з власними онлайн-подіями, блогами та матеріалами. Запуск до кінця 2023 року. Підпишіться, щоб не пропустити → https://t.co/K4gkm3al1G pic.twitter.com/vvh3mITTjM — Indie Cup 🇺🇦 (@gtpindiecup) December 21, 2022

Авторы Ukrainian Games обещают публиковать на сайте базу украинских игр и разработчиков, новости украинской игровой индустрии, подборки обновлений проектов, образовательные материалы и лекции. Команда Indie Cup считает, что сайт будет полезен для разработчиков игр, украинских игровых компаний, новичков, желающих освоить новую профессию в сфере геймдева, а также для издателей.

Полноценный запуск проекта Ukrainian Games должен состояться до конца 2023 года.