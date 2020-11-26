Украинская компания АЛЛО объявила о запуске собственного почтово-логистического оператора АЛЛО Express





Компания АЛЛО объявила о запуске нового почтово-логистического оператора АЛЛО Express, который будет действовать на территории Украины. Оператор будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua. Отделения почтового оператора АЛЛО Express будут располагаться в действующих магазинах АЛЛО в 140 городах Украины.

Кроме классических почтовых услуг АЛЛО Express планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов в партнерстве с ООО «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СИСТЕМ» (Лицензия Национального банка Украины №43): перевод денежных средств без открытия счетов и другие финансовые услуги в пределах платежной системы «ЭЛЕКТРУМ» и других платежных систем. Уже в ближайшем будущем данный сервис будет доступен во всех отделениях почтового оператора. Соответствующая запись уже внесена в Единый государственный реестр операторов почтовой связи.

«В условиях сегодняшних реалий и с учетом значительного перетекания розничных продаж в онлайн, было принято решение перестроить процессы собственной логистики и инвестировать в создание собственного почтового оператора. Развивать сервис доставки планируем по двум направлениям: доставка интернет-заказов в любое отделение АЛЛО Express, а также – адресная курьерская доставка покупателю», — прокомментировал Максим Раскин, CEO ГК «АЛЛО».

Также планируется развивать несколько форматов почтовых отделений, в том числе и за пределами действующих магазинов АЛЛО. В 2021 году все интернет-заказы, оформленные на сайте allo.ua, можно будет получить в отделениях АЛЛО Express либо с помощью адресной курьерской доставки данного оператора.

Источник: АЛЛО