Украинская компания Ugears начнет продавать свои деревянные 3D-конструкторы в магазинах Disney по всему миру уже в ноябре 2018 года

Сооснователь компании Ugears Геннадий Шестак рассказал, что украинскому производителю механических деревянных 3D-пазлов удалось окончательно договориться о сотрудничестве с компанией Disney. Детали совместного проекта руководитель Ugears рассказал в интервью изданию Delo.ua.

В частности, Геннадий Шестак рассказал, что контракт с Disney уже подписан. В рамках договоренности было разработано пять уникальных моделей конструкторов, четыре из которых уже утверждены с заказчиком. В Disney предоставили базовые образцы конструкторов, а специалисты Ugears разработали механику этих моделей.

К сожалению, по условиям договора украинский производитель не имеет права показывать эти модели до начала продаж в магазинах Disney. Первая отгрузка моделей произойдет в сентябре, а на полках 700 фирменных магазинов Disney модели Ugears будут уже в ноябре 2018 года.

«Для нас, кстати, очень важно, что за 22 года мы первая компания, чей бренд Disney согласился оставить на упаковке рядом со своим. Мы долго за это боролись, даже пожертвовали частью прибыли. Для узнаваемости нашего продукта и нашей страны это очень важно». — рассказал Геннадий Шестак.

Представители Ugears также отметили, что Disney сам обратился с предложением о сотрудничестве. Переговоры длились восемь месяцев, после чего компании пришлось пройти достаточно жесткий аудит, во время которого проверяли буквально все, от финансовой отчетности компании и до условий работы на рабочих местах (необходимо было удовлетворить порядка 400 требований). В результате аудит был пройден без единого замечания, хотя ранее представители компании отмечали, что редко кто проходит его с первого раза.

Напомним, что изначально Walt Disney Company была готова заказать пробную партию товара в количестве 10 тыс. штук суммарной стоимостью $150 тыс. Потенциально через сеть американской компании можно сбывать 25-30 тыс. конструкторов Ugears в месяц, что способно принести до $3 млн в год. Естественно, реальные результаты сотрудничества будут известны только после начала продаж.

Источник: Delo.ua