Украинские студенты могут временно бесплатно учиться в Университете Гронингена

Научно-технический факультет Университета Гронингена (Нидерланды) ввёл возможность временного бесплатного обучения для студентов, вынужденных прервать свой учебный процесс и покинуть место обучения из-за войны, развязанной россией против Украины.

Такие студенты будут зачислены в качестве студентов по обмену без переезда сроком до одного года. Они смогут продолжить обучение на одной из существующих бакалаврских или магистерских программ. Также они смогут получить официальный сертификат обо всех законченных за это время курсах. Обучение ведётся исключительно на английском языке. Все дополнительные возможности, доступные обычным студентам, также будут доступны украинским студентам.

Студенты из Украины не будут платить взносы за обучение. Вместе с тем университет не предоставляет никакого жилья или стипендии для таких студентов. Впрочем, сейчас правительство и волонтёры Нидерландов помогают с жильем для беженцев из Украины (оформленных на «временную защиту») и выдают деньги на проживание для тех, кто не имеет других источников дохода.

Чтобы воспользоваться предложением Университета Гронингена, нужно проверить, есть ли на научно-техническом факультете бакалаврская или магистерская программа, по которой учится студент в Украине. Факультет осуществляет обучение в следующих областях:

Прикладная математика

Прикладная физика

Искусственный интеллект

Астрономия

Биология

Биомедицинская инженерия

Химическая инженерия

Химия

Компьютерные науки

Промышленная инженерия и менеджмент

Наука о жизни и технологиях

Математика

Физика

Фармацевтика

В настоящее время нет стандартной процедуры принятия студентов. Каждый случай рассматривается индивидуально. Поэтому тем студентам, которые нашли соответствующую программу, советуют писать непосредственно научному руководителю этой программы. После оценки ситуации они расскажут о необходимых дальнейших действиях. Следует быть готовым к предоставлению доказательства того, что вы студент из Украины, и ваших текущих законченных курсов и оценок, благодаря которым можно решить, на какой курс вас можно записать.